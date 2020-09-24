شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. الأسلحة التي استخدمها الملك عبدالعزيز ورجاله والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

كشف المواطن محمد الكمعان، عن الأسلحة التي كان يستخدمها الملك عبدالعزيز آل سعود، رحمه الله، مؤكدا أن لديه في المتحف الذي أنشأه للأسلحة القديمة، سلاحاً يتجاوز تاريخه الـ 300 سنة، من أيام الدولة السعودية الأولى.

وقال الكمعان، خلال استضافته في برنامج “الراصد” على قناة “الإخبارية”، إنه أنشأ متحفا للأسلحة المستخدمة قديما، كما صنّف الأسلحة التي تخص كل دولة سعودية من الدول الثلاث، مضيفا أن أقدم سـلاح لديه يتجاوز الـ 300 سنة.

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وأضاف “أنه كوّن المتحف على مدى 23 سنة، وأن الأسلحة التي كانت مع الملك عبدالعزيز ورجاله لم تتجاوز السيوف والشلف و”البنادق أم أصبع” والصمع، لكن السـلاح القوي هو الشجاعة والبأس.

واستعرض المواطن الكمعان نماذج من تلك الأسلحة، واسم كل منها وكيف تُستخدم، حتى إن بعضها حمل اسم من صنع ذلك السلاح، فيما عرض سيفا عمره 250 سنة، ومن تلك الأسلحة ما لا يُقدر بثمن.