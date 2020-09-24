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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - عطل مفاجئ يتسبب بإغلاق حسابات على تويتر
الخميس 24 سبتمبر 2020
الخليج 365
أعلن موقع التواصل الاجتماعى ”تويتر“، عن ظهور مشكلتين عبر المنصة، الأربعاء، تسببتا في تأخير ظهور التغريدات، وإغلاق حسابات ”بالخطأ“.
وأوضحت الشركة عبر حسابها الرسمي الخاص بالدعم التقني ”Support Twitter“: ”نرى عددًا من الحسابات التي تم قفلها أو تقييدها عن طريق الخطأ، وذلك ليس لأنهم غردوا حول أي موضوع معين“.
وأضافت: ”نعمل على إصلاح المشكلة، وإعادة هذه الحسابات إلى وضعها الطبيعي“.
ويأتي ذلك في خضم الفترة التي تسبق الانتخابات الرئاسية الأمريكية، حيث يسعى ”تويتر“ إلى محاربة المعلومات ”الكاذبة والمضللة“ التي تنتشر عبر الشبكة الاجتماعية، وإزالة الحسابات والتغريدات التي تنتهك قواعدها.
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