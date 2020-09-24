تنصيب لوكاشينكو رئيساً لبيلاروسيا دون إعلان مسبق

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أدى الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، أمس، اليمين الدستورية لفترة رئاسية جديدة، خلال مراسم تنصيب أقيمت في قصر الاستقلال بمينسك بمراسم سرية ودون الإعلان مسبقاً. وأكدت وكالة الأنباء البيلاروسية الرسمية «بيلتا» أن لوكاشينكو تولى رسمياً مهام منصب رئيس البلاد لولاية سادسة على التوالي، مشيرة إلى أن مراسم التنصيب أقيمت بحضور بضع مئات من الأشخاص، بمن فيهم كبار المسؤولين وأعضاء في مجلس النواب ومجلس الجمهورية ومسؤولون فيدراليون ومحليون ومديرو وسائل إعلام رسمية، بالإضافة إلى شخصيات مرموقة في مجال العلم والثقافة والرياضة.

وذكرت «بيلتا» أن لوكاشينكو قدم اليمين الدستورية حيث تعهد بخدمة شعب بيلاروس واحترام وحماية حقوق وحريات مواطنيها والالتزام بدستورها والدفاع عنه وأداء مهامه «بضمير حي».

وأعرب لوكاشينكو خلال المراسم عن «فخره البالغ» بمواطني بلاده الذين «اجتازوا بنجاح اختبار قوة معتقداتهم»، واصفاً يوم تنصيبه بأنه «يوم انتصارنا العريض والمصيري». وتابع: «لم نختر رئيساً للبلاد فحسب، بل دافعنا عن قيمنا وحياتنا السلمية وسيادتنا واستقلاليتنا، ولا يزال يجب علينا فعل كثير من الأمور في هذا الاتجاه».

ودعت المعارضة البيلاروسية إلى حملة عصيان مدني فورية، بعد مراسم تنصيب ألكسندر رئيساً للبلاد، وطالبت بانتخابات رئاسية جديدة. وتتزامن هذه الدعوات مع أداء الرئيس، ألكسندر لوكاشينكو، اليمين الدستورية لولاية جديدة في حفل تنصيب مفاجئ دون إعلان مسبق. وقال عضو مجلس التنسيق للمعارضة، بافيل لاتوشكو، على وسائل التواصل الاجتماعي إن المعارضة لن تقبل أبداً بفوز لوكاشينكو في الانتخابات وتطالب بإجراء انتخابات رئاسية جديدة. وأضاف لاتوشكو: «ندعو الجميع لبدء حملة عصيان مدني على الفور». وتشهد بيلاروس موجة احتجاجات منذ فوز لوكاشينكو بفترة رئاسية جديدة في الانتخابات التي تم إجراؤها في التاسع من الشهر الماضي. (وكالات)