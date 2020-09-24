سلطان يتفقد مشروعين بجامعة الشارقة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

تفقد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، رئيس جامعة الشارقة، صباح أمس الأربعاء، مشروعي مبنى منتدى الطلاب، وردهة المطاعم بجامعة الشارقة.

واطلع سموه على سير العمل في مشروع مبنى منتدى الطلاب، مستمعاً إلى شرح حول أهم المراحل المنجزة من المشروع والتجهيزات المستقبلية التي ستوفر بيئة متميزة تقام فيها الأنشطة والفعاليات، وتوفر جواً أكاديمياً يتيح للطلبة العمل على المشروعات البحثية والمذاكرة، ضمن بيئة محفزة تتوفر فيها كل الخدمات والتقنيات.

ويتضمن مشروع منتدى الطلاب مبنى متكاملاً يضم قاعة كبيرة متعددة الاستخدامات، تتوفر فيها أماكن مختلفة للطلبة للمراجعات العلمية، وأجهزة حاسوب متصلة بالإنترنت، وغرف خدمات، ومختلف ما يحتاج إليه الطالب لإنجاز دراساته وبحوثه الأكاديمية، ويرتبط كل مبنى برواق واسع، ومكيّف، يمتد من المنتدى إلى بقية مرافق الجامعة لكليتي الطلاب، والطالبات، ومباني القاعات الدراسية والخدمات الأخرى، مثل المكتبة، والمسجد، وغيرهما، حتى يتيح للطلبة التنقل عبره بسهولة، خاصة في أشهر الصيف، ما يجعل استفادة الطالب، والطالبة، من المنتدى متكاملة طيلة أيام العام الدراسي، ويحقق أهدافه في دعم العملية التعليمية والتربوية للجامعة.

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كما اطلع سموه على مشروع ردهة المطاعم في كلية الطلاب بجامعة الشارقة التي تم تطويرها بأفضل الخدمات والمرافق بما يواكب تطور الجامعة في مختلف كلياتها، ومرافقها.

وتفقد سموه أهم المرافق ضمن ردهة المطاعم التي شملت غرف تحضير الطعام، وأجهزة الحفظ والتبريد والتخزين، كما اطلع سموه على الاستراحات المقامة ضمن ردهة المطاعم التي ستوفر فرصة للمشاركة والتفاعل بين الطلبة، وإقامة بعض الأنشطة الجامعية والترفيهية.

رافق صاحب السمو حاكم الشارقة، خلال الزيارة المهندس علي سعيد بن شاهين السويدي رئيس دائرة الأشغال العامة، ومحمد عبيد الزعابي رئيس دائرة التشريفات والضيافة، والدكتور حميد مجول النعيمي مدير جامعة الشارقة.