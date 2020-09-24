شكرا لقرائتكم خبر عن خادم الحرمين يدعو للحزم ضد التطرف وإيران والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، أمس الأربعاء، أهمية الوقوف بحزم أمام الدول الداعمة لإيديولوجيات متطرفة عابرة للأوطان، وقال في كلمة المملكة أمام أعمال الدورة 75 لانعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك: «هي إيديولوجيات تسعى في كثير من الأحيان لتغطية تطرفها وطبيعتها الفوضوية التدميرية بشعارات سياسية زائفة»، وطالب بتجريد ميليشيات «حزب الله» من السلاح، ودعا لموقف دولي حازم لمواجهة نووي إيران.

كما أضاف «إننا في المملكة انطلاقاً من موقعنا في العالم الإسلامي نضطلع بمسؤولية خاصة وتاريخية، تتمثل في حماية عقيدتنا الإسلامية السمحة من محاولات التشويه من التنظيمات الإرهابية والمجموعات المتطرفة»، مبيناً «إن التنظيمات الإرهابية، تجد بيئة خصبة للظهور والانتشار في الدول التي تشهد انقسامات طائفية، وضعفاً وانهياراً في مؤسسات الدول، وعلينا إن أردنا أن ننتصر في معركتنا ضد الإرهاب أن لا نتهاون في مواجهة الدول الراعية للإرهاب والطائفية».

وحول النووي الإيراني، أكد الملك سلمان أنه لا بد من موقف دولي حازم لمنع إيران من الحصول على أسلحة دمار شامل.

وقال: «إن النظام الإيراني لا يعبأ باستقرار الاقتصاد العالمي، مشيراً إلى أن السعودية مدت يدها للسلام مع إيران وتعاملت معها طوال عقود بإيجابية، علمتنا التجارب مع النظام الإيراني أن الحلول الجزئية لا توقف تهديداته».

كما أضاف: «العالم يرى مرة بعد أخرى زيادة أنشطة نظام إيران التوسعية وأنشطته الإرهابية»، مضيفاً أن النظام الإيراني استهدف المنشآت النفطية السعودية العام الماضي.

وفي الشأن اليمني، أكد أن السعودية لن تتهاون في الدفاع عن أمنها الوطني، ولن تتخلى عن الشعب اليمني الشقيق، حتى يستعيد كامل سيادته واستقلاله من الهيمنة الإيرانية، وقال: «مستمرون في دعم جهود المبعوث الأممي إلى اليمن». وأكد أن الميليشيات الحوثية مستمرة في استهداف المدنيين في اليمن والسعودية.

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وقال إن المملكة تدعم جميع الجهود الرامية للدفع بعملية السلام العربية، وقال:»السلام في الشرق الأوسط هو خيارنا الاستراتيجي، وواجبنا أن لا ندخر جهداً للعمل معاً نحو تحقيق مستقبل مشرق يسوده السلام والاستقرار والازدهار والتعايش بين شعوب المنطقة كافة، وتدعم المملكة جميع الجهود الرامية للدفع بعملية السلام، وقد طرحت المملكة مبادرات للسلام منذ عام 1981، وتضمنت مبادرة السلام العربية مرتكزات لحل شامل وعادل للصراع العربي الإسرائيلي يكفل حصول الشعب الفلسطيني الشقيق على حقوقه المشروعة وفي مقدمتها قيام دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، كما نساند ما تبذله الإدارة الأمريكية الحالية من جهود لإحلال السلام في الشرق الأوسط من خلال جلوس الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي على طاولة المفاوضات للوصول إلى اتفاق عادل وشامل.

وحول الأزمة في ليبيا، قال الملك سلمان: «ندعو جميع الأشقاء الليبيين إلى الجلوس على طاولة المفاوضات، والوقوف صفاً واحداً للحفاظ على وحدة ليبيا وسلامتها، فإننا ندين التدخلات الأجنبية في ليبيا».

وفي سوريا أكد تأييد السعودية الحل السلمي هناك وخروج الميليشيات والمرتزقة منها والحفاظ على وحدة التراب السوري.

إلى ذلك أكد وقوف السعودية إلى جانب الشعب اللبناني الذي تعرض إلى كارثة إنسانية بسبب الانفجار في مرفأ بيروت، مبيناً «يأتي ذلك نتيجة هيمنة حزب الله الإرهابي التابع لإيران على اتخاذ القرار في لبنان بقوة السلاح، ما أدى إلى تعطيل مؤسسات الدولة الدستورية، وإن تحقيق ما يتطلع إليه الشعب اللبناني الشقيق من أمن واستقرار ورخاء، يتطلب تجريد هذا الحزب الإرهابي من السلاح».

ودعا الرئيس العراقي برهم صالح، المجتمع الدولي إلى مساعدة العراق في الكشف عن الأموال المهربة والفاسدين، فيما أشار إلى أن «الحرب ما زالت مستمرة مع الإرهاب والتطرف المتحرك عبر الحدود والكامن في خلايا نائمة هنا وهناك».

وقالت المندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة كيلي كرافت، حسب «العربية نت»، إن واشنطن ترغب في تحقيق السلام في منطقة الشرق الأوسط، موضحة أن أي دولة تنتهك العقوبات على إيران ستعاقب. وأضافت أن واشنطن ستفرض عقوبات على أي دولة توفر الأسلحة لإيران، مؤكدة أن طهران تواصل دعم الحوثيين في اليمن. وأشارت المندوبة الأمريكية في الأمم المتحدة إلى أن نظام إيران يستخدم الإرهاب للبقاء بالسلطة. (وكالات)