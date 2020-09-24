شكرا لقرائتكم خبر عن لقاء القاهرة الثلاثي يدعم السلام الليبي ويرفض المرتزقة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة: ”الخليج 365”، وكالات

رحب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بالتعاطي الإيجابي الملموس لكافة الأطراف الليبية، سواء في شرق أو غرب ليبيا، مع آليات حل الأزمة، داعياً كافة الأطراف الليبية إلى توحيد المواقف؛ للخروج من الأزمة الراهنة، وإعلاء مصلحة الوطن فوق كافة الاعتبارات، فيما قال مصدر عسكري ليبي: إن انفجاراً وقع، أمس الأربعاء، قرب قاعدة أبو ستة البحرية بطرابلس، التي تسيطر عليها تركيا؛ من جرّاء حريق في سفينة تحتوي على مواد متفجرة.

وأضاف المُتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية في مصر: إن الرئيس السيسي استقبل، أمس الأربعاء، عقيلة صالح، رئيس البرلمان الليبي، والمشير خليفة حفتر، قائد الجيش الليبي، بحضور عباس كامل رئيس المخابرات العامة؛ وذلك في سياق الجهود المصرية المستمرة؛ لتحقيق الأمن والاستقرار للدولة الليبية الشقيقة، ودعم شعبها في المحافظة على سلامة ومقدرات بلاده في مواجهة التنظيمات الإرهابية والميليشيات المسلحة، وتقويض التدخلات الخارجية.

دعم مسار الحل السياسي

وأكد السيسي، موقف مصر الثابت من دعم مسار الحل السياسي للأزمة الليبية، بعيداً عن التدخلات الخارجية، والترحيب بأية خطوات إيجابية؛ تؤدي إلى التهدئة والسلام والبناء والتنمية.

وقد اطلع السيسي، خلال اللقاء، على كافة التطورات الأخيرة في ليبيا، والتفاعلات الدولية ذات الصلة، وجهود كافة الأطراف؛ لتنفيذ وقف إطلاق النار، وتثبيت الوضع الميداني من جهة، كما اطلع على الجهود الليبية؛ لدفع عملية السلام برعاية الأمم المتحدة من جهة أخرى.

وأضاف المُتحدث بأن السيسي رحب بنتائج كافة الاجتماعات الدولية والإقليمية التي عُقدت خلال الفترة الماضية، والتي أكدت تفعيل مسارات الحل السياسي الشامل. وأثنى على الجهود والتحركات التي قام بها عقيلة صالح؛ لدعم المسار السياسي؛ وتوحيد المؤسسات التنفيذية والتشريعية في ليبيا، كما ثمن موقف المؤسسة العسكرية بقيادة المشير خليفة حفتر، في مكافحة الإرهاب، والتزامه بوقف إطلاق النار، داعياً كافة الأطراف للانخراط الإيجابي في مسارات حل الأزمة الليبية المنبثقة من قمة برلين، برعاية الأمم المتحدة و«إعلان القاهرة»، وصولاً إلى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية .

توحيد وجهات النظر

وكشفت مصادر ل«العربية»، أن «القاهرة وحدت وجهات النظر بين صالح وحفتر، وأزالت سوء التفاهم بينهما»، مضيفة: إن الطرفين أكدا ضرورة سحب الميليشيات والمرتزقة ضمن أي مبادرة للحل.

وذكرت المصادر أن الجيش الليبي أكد أن فك حصار سرت والجفرة خطوة تسبق أي تفاوض، رافضاً وجود مناطق منزوعة السلاح طالما تتواجد الميليشيات، وهو ما وافقت عليه القاهرة.

ضغط دولي لسحب المسلحين

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وأكدت المصادر أن صالح وحفتر توافقا على ضرورة الحل، وفق مبادرة القاهرة، كما سلم الجيش القاهرة مبادرته حول استئناف عمل المنشآت النفطية، لافتاً إلى تمسكه بتحويل أموال النفط إلى حساب محايد أو وضع المصرف المركزي تحت الرقابة الدولية.

وطالب الجيش مصر بضغط دولي؛ لسحب المسلحين من مواقع النفط.

من جانبها، أبلغت مصر الطرفين أنها لن تسمح بمحاولات تقسيم ليبيا، كما جددت تأكيد أنها لن تسمح بتجاوز سرت والجفرة.

آلية دولية لتفكيك الميليشيات

وذكرت المصادر أن مصر ستدخل تعديلات على مبادرتها؛ تشمل: آلية دولية لتفكيك الميليشيات.

كما أكدت أن هناك توافقاً مصرياً ليبياً على تشكيل لجنة دولية؛ تشرف على مواقع النفط.

هذا وكان الرئيس المصري، تعهد بدعم ليبيا في مواجهة الميليشيات الإرهابية، وتدخلات بعض الجهات الإقليمية، مؤكداً عزم بلاده على التصدي لأي محاولات لتجاوز الخط الأحمر هناك.

وقال في كلمة ألقاها، أمس الأول الثلاثاء، أمام الدورة ال75 للجمعية العامة للأمم المتحدة: من المؤسف أن يستمر المجتمع الدولي في غض الطرف عن دعم حفنة من الدول للإرهابيين سواء بالمال والسلاح أو بتوفير الملاذ الآمن والمنابر الإعلامية والسياسية؛ بل وتسهيل انتقال المقاتلين الإرهابيين إلى مناطق الصراعات، خاصة إلى ليبيا وسوريا من قبلها.

وقال مصدر عسكري ليبي: إن انفجاراً وقع، أمس، قرب قاعدة أبو ستة البحرية بطرابلس، التي تسيطر عليها تركيا؛ من جرّاء حريق في سفينة تحتوي على مواد متفجرة.

وكشف المصدر، أن المواد المتفجرة هي حقائب من مادة «تي إن تي» كانت على متن قارب صيد قرب الميناء.

وأضاف: إن هذه الشحنة وصلت إلى طرابلس حديثاً، وتم تخزينها في القارب؛ لنقلها سراً إلى مناطق أخرى؛ للمشاركة في أعمال تخص الميليشيات.