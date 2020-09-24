اجتماع عربي أوروبي في الأردن لبحث السلام بالشرق الأوسط

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تشهد العاصمة الأردنية عمان، اليوم الخميس، اجتماعاً عربياً أوروبياً، لبحث سبل دعم العملية السلمية في الشرق الأوسط.

وقال بيان صادر عن وزارة الخارجية الأردنية، إن لقاء سيجمع وزراء خارجية الأردن ومصر وفرنسا وألمانيا وممثل الاتحاد الأوروبي، اليوم في عمان، لبحث التوصل لسلام عادل وشامل ودائم في المنطقة. وأوضح بيان الخارجية الأردنية أن هذا هو الاجتماع الثالث من نوعه، بعد الأول الذي عُقد في ميونيخ، في فبراير/شباط الماضي، والثاني في يوليو/تموز، عبر آلية الاتصال المرئي. وفي وقت لاحق من صدور البيان، دخل وزير الخارجية الألماني هايكو ماس في حجر صحي، بسبب إصابة أحد حراسه الشخصيين بفيروس كورونا، حيث أعلنت الخارجية الألمانية عن إلغاء زيارته المقررة إلى الأردن.

إلى ذلك، أجرى وزير الخارجية، سامح شكري، مباحثات مع نظيره الأردني، أيمن الصفدي، في مستهل زيارته للعاصمة الأردنية عمان، لتأكيد موقف البلدين الثابت من دعم استعادة الحقوق الفلسطينية المشروعة، وضرورة التوصل لتسوية شاملة وعادلة للقضية الفلسطينية استناداً لمُقررات الشرعية الدولية. وكان شكري وصل، الأردن للمشاركة في الاجتماع المُقرر اليوم. ويركز الاجتماع على تبادل وجهات النظر حول الوضع الراهن لعملية السلام في الشرق الأوسط وتبعاته، وسبل الدفع قدمُاً باستئناف تلك العملية ودعم التوصل إلى تسوية سياسية شاملة وعادلة للقضية الفلسطينية على أساس مبدأ حل الدولتين.

وتوقفت مفاوضات السلام بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني عام 2014. ويطالب الفلسطينيون بإقامة دولتهم المستقبلية على أساس حدود عام 1967، على أن تكون القدس الشرقية عاصمة لها. كما يطالبون بعودة نحو 760 ألف فلسطيني هجّروا، من ديارهم منذ حرب عام 1948 التي مهدت لقيام دولة إسرائيل. ويؤكد الأردن باستمرار أن زوال الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية وفق حل الدولتين هو الطريق الوحيد لتحقيق السلام في المنطقة. (وكالات)