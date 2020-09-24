استنفار أوروبي مع استفحال كورونا.. ورعب بأمريكا

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تعيش القارة العجوز أياماً عصيبة مع تسارع تفشى وباء كورونا حيث تجاوزت أعداد المصابين الخمسة ملايين، وحذر وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب من إمكانية فرض الإغلاق الشامل في البلاد، وناشد مواطنيه الالتزام بالإجراءات الوقائية فيما تمر الولايات المتحدة هي الأخرى بأوقات صعبة فقد تجاوزت أعداد الوفيات 200 ألف وفاة.

في الأثناء، سجلت بريطانيا خلال ال 24 ساعة الماضية 6178 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وهي أعلى نسبة إصابات منذ أول مايو الماضي وأُصيب أكثر من خمسة ملايين شخص بفيروس كورونا المستجدّ في أوروبا منذ ظهور الوباء في الصين في كانون الأول/ ديسمبر، الماضي وقد أعلن في القارة العجوز عن أكثر من 380 ألف حالة إصابة جديدة في الأيام السبعة الماضية، وهو أعلى عدد من الإصابات يُسجل في المنطقة خلال أسبوع واحد منذ بداية انتشار الوباء.

هذه الزيادة في حالات الإصابة المسجلة تُفسَّر جزئياً بالزيادة الحادة في عدد الاختبارات التي أجريت في بعض البلدان الأوروبية مثل فرنسا (أكثر من مليون اختبار في الأسبوع). وفي مواجهة الارتفاع الحاد في معدل الإصابة بالفيروس في باريس، الذي يصل الآن إلى 204 حالات لكل 100 ألف، ما قد يدفع السلطات للاعلان عن إجراءات أكثر صرامة في العاصمة.

الموجة الجديدة

أما في الولايات المتحدة فقد تجاوزت أعداد الوفيات بالفيروس عتبة 200 ألف وفاة، وقد سجّلت أقوى دولة في العالم هذه الحصيلة قبل 41 يوماً فقط من الانتخابات الرئاسية، وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي يواجه معركة صعبة لإعادة انتخابه ويتخلّف عن منافسه الديمقراطي جو بايدن في استطلاعات الرأي، إن تجاوز عتبة 200 ألف وفاة هو «عار» ملقياً باللوم على الصين.

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وأودى الوباء بحياة ما لا يقل عن 971,677 شخصاً في جميع أنحاء العالم، منذ ظهوره في نهاية كانون الأول/ ديسمبر، وشُخصت أكثر من 31,6 مليون إصابة رسمياً. وبعد الولايات المتحدة تأتي البرازيل مع 138,108 وفاة ثم الهند (90020) فالمكسيك (74,348) ثم المملكة المتحدة (41825).

وفي كل أنحاء أوروبا، تم تقليص أو إلغاء مئات الأحداث الكبرى. وقال المستشار النمساوي سيباستيان كورتز إن مكافحة الوباء ما زالت تشكل «تحدياً كبيراً جداً» وقد مددت بلاده تدابير إلزامية وضع الكمامات وأعادت فرض بعض القيود التي فرضت في وقت سابق من هذا العام.

اليابان تخفف القيود

ذكرت وسائل إعلام يابانية امس أن اليابان تنوي تخفيف قيود الدخول إلى أراضيها التي اتخذتها لاحتواء الوباء اعتبارًا من تشرين الأول/أكتوبر، وسيسمح ذلك للمواطنين الأجانب بالبقاء لأكثر من ثلاثة أشهر. ولن يشمل ذلك السياح وسيقتصر عدد الداخلين يومياً على 1000.

وتحظر اليابان حالياً دخول المسافرين من 159 دولة، وفي أستراليا، خففت السلطات بعض القيود التي تسببت بحظر السفر الداخلي بين الولايات. ومثل نيوزيلندا المجاورة، دفعت القيود الصارمة معدل انتقال العدوى المجتمعية إلى ما يقرب من الصفر في كثير من أنحاء أستراليا. ( وكالات )