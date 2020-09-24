حدود المغامرة التركية

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عن «اللوموند»

يجب على تركيا، حيث يستمر القمع السياسي في سياق اقتصادي هش، أن تفهم أن مغامراتها لا يمكن أن تكون بلا حدود

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في الأشهر الأخيرة، تعيش الجزر اليونانية في شرق البحر الأبيض المتوسط ​​وسط توترات خطرة بين اليونان وتركيا. ويبدو أن الموضوع الأولي للصراع، والذي يتعلق بترسيم الحدود البحرية واستكشاف احتياطيات الغاز، يعود إلى عصر آخر. لكن البعد الجيوسياسي للمواجهة هو موضوع الساعة ويضع الاتحاد الأوروبي في مواجهة مسؤوليات جديدة.

وتعود مطالبات أنقرة إلى زمن بعيد، سواء في قبرص أو في المنطقة الاقتصادية الخالصة حول الجزر اليونانية على طول الساحل التركي. وتصاعد الصراع في أعقاب اكتشاف حقول الغاز تحت الماء، والتي أطلقت تركيا من أجلها أنشطة التنقيب، علما أنها محل نزاع بين أثينا ونيقوسيا، وذلك في سياق زيادة التدخل التركي، من خلال الحملات العسكرية في سوريا وليبيا. وفي يونيو (حزيران)، وقع حادث بين البحرية التركية وفرقاطة فرنسية تقوم بدورية في شرق البحر المتوسط ​​كجزء من مهمة «الناتو» لتطبيق حظر الأسلحة على ليبيا.

وظهرت بعض مؤشرات التهدئة في الأيام الأخيرة مع اقتراب القمة الأوروبية اليوم وغداً، 24 و 25 سبتمبر(أيلول)، والتي من المقرر أن تناقش خلالها الدول السبع والعشرون عقوبات محتملة ضد تركيا. وأشادت بروكسل وأثينا بعودة سفينة الاستكشاف التركية Oruç-Reis، التي كانت تعمل في المنطقة البحرية اليونانية، من أجل «الصيانة» رسمياً، كخطوة في الاتجاه الصحيح. وقال المتحدث باسم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إبراهيم كالين، خلال تبادل آراء مع خبراء نظمه على الإنترنت المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية، إن الرئيس التركي أعطى تركيا «فرصة جديدة للدبلوماسية» وأن المفاوضات بين أثينا وأنقرة ستفتح «قريباً».

وأبدى كالين توجهاً تصالحياً مع اليونان، وأشاد بجهود الوساطة الألمانية واحتفظ بسهامه الموجهة لفرنسا التي تتهمها أنقرة باستغلال التوترات في شرق البحر الأبيض المتوسط ​​لتصفية حسابات مع تركيا بشأن سوريا وليبيا. ومن خلال اختيار خط المواجهة إلى جانب اليونان في هذا الصراع، لا سيما مع تعزيز وجودها البحري في المنطقة، تقدم فرنسا هدفا مناسبا للرئيس أردوغان الذي يستخدمه ككبش فداء سياسي، بينما تصاعدت حدة الخطابات بين رؤساء الدولتين التركية والفرنسية خلال الأسابيع الماضية.

من جهتها تبقى الولايات المتحدة ظاهريا على هامش هذا الصراع، الذي يشمل مع ذلك العديد من أعضاء «الناتو»، أحدهم، تركيا، التي جهزت نفسها بأنظمة الدفاع الصاروخي الروسية. وبالتالي، فإن الأمر متروك للاتحاد الأوروبي لحلها، إلى جانب اليونان وقبرص، وهما من الدول الأعضاء فيه. وقد تمكنت باريس وبرلين حتى الآن من تنسيق مقاربتين متعارضتين على ما يبدو، حيث تقدمت فرنسا بالخيار الصعب وتقدمت ألمانيا بخيار الوساطة، بينما تلوح بروكسل في الأفق بتهديد العقوبات.

إنه مزيج جيد. ففي الدبلوماسية، يكون عرض التفاوض فعالاً فقط عندما يكون مدعوماً ببديل حازم - فقد تعرض الاتحاد الأوروبي لانتقادات كافية لافتقاره إليه في مناسبات أخرى. ولدى الإليزيه الآن مصلحة في خفض وتيرة الخطاب، لكن يجب على تركيا، حيث يستمر القمع السياسي في سياق اقتصادي هش، أن تفهم أن مغامراتها لا يمكن أن تكون بلا حدود.