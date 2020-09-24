بحث تعزيز التعاون بين «صحة دبي» والمؤسسات الأسترالية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

فتحت هيئة الصحة في دبي خطوط شراكات استراتيجية جديدة مع المؤسسات الصحية الأسترالية، لاسيما في مجال التقنيات الطبية والذكاء الاصطناعي والتدريب والتعليم الطبي، إلى جانب الأبحاث والدراسات المتخصصة. جاء ذلك خلال استقبال حميد محمد القطامي مدير عام الهيئة، في مقر الهيئة، أمس، إيان هاليداي القنصل العام الأسترالي في دبي، ونائبه ومسؤول المفوضية الأسترالية للتجارة والاستثمار جون كافاناه، بحضور عدد من مسؤولي الهيئة.

وخلال اللقاء، تم الاتفاق على ضرورة توثيق العلاقات وبناء شراكات جديدة بين الهيئة والمؤسسات الصحية والأكاديمية في أستراليا، كما تم الاتفاق على البدء في تنظيم دورات تدريبية وتأهيلية (أونلاين) لتعزيز قدرات كوادرنا الطبية.

تم الاتفاق أيضاً على إجراء أبحاث ودراسات علمية متخصصة مشتركة بين الهيئة وكبرى مراكز البحوث الأسترالية، خاصة في المجالات والجوانب المتصلة بالأمراض السارية والوبائيات، ومنها كوفيد-19.

تطرقت المناقشات إلى إمكانية التعاون كذلك في مجال أمراض القلب والأوعية الدموية على وجه التحديد، وغير ذلك من التخصصات الطبية الدقيقة.

وأكد القطامي أن الهيئة تعول كثيراً على محورين مهمين في أعمال التطوير، أولهما التدريب والتعليم الطبي وتنمية القدرات والكفاءات، عبر برامج متطورة تتوافق وأفضل الممارسات المهنية العالمية. أما الثاني فهو محور البحوث والدراسات المتخصصة والدقيقة.

من جانبه أثنى القنصل العام الأسترالي إيان هاليداي، على التقدم المتواصل الذي يشهده القطاع الصحي في دبي.