السيسي: حريصون على تـعـزيـز التعـاون مــع دول العــالــم كـافــة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، أمس الأربعاء، حرص بلاده على تعزيز علاقات التعاون مع دول العالم كافة في جميع المجالات من أجل البناء والتنمية.

وقال السيسي، عقب تسلمه أوراق اعتماد خمسة عشر سفيراً جديداً في القاهرة، إن الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة هي القاعدة إلى تنطلق منها مصر في علاقاتها بمختلف دول العالم.

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وأوضح المتحدث باسم الرئاسة المصرية بسام راضي أن الدول التي تم اعتماد سفرائها أمس هي أوروغواي الشرقية والبرتغال والفاتيكان وإسرائيل وكوريا وبنجلاديش والسودان والدنمارك وإثيوبيا وسفير المجر والاتحاد الأوروبي وهولندا وبلجيكا وكازاخستان وليسوتو.

وكان السيسي بحث، في وقت لاحق، مع رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، ملف التنسيق بين مصر والاتحاد الأوروبي حول العديد من القضايا الدولية والإقليمية الهامة؛ لا سيما تطورات الأوضاع في منطقة شرق المتوسط وليبيا.

وأوضح راضي أن الاتصال شهد أيضاً التباحث حول آفاق التعاون بين الاتحاد الأوروبي ومصر في مجالات التنمية وصون السلم والأمن بالقارة الإفريقية، مع التركيز على أهمية ضمان استمرار الدعم الأوروبي للدول الإفريقية لمواجهة تداعيات تفشي وباء كورونا، خاصةً على قطاعات الصحة والغذاء، إلى جانب تشجيع الشركات الأوروبية الكبرى على إقامة مزيد من المشروعات الاستثمارية في القارة، فضلاً عن مواصلة التعاون المشترك للتصدي لظاهرتي الهجرة غير الشرعية والإرهاب في إفريقيا، لما تمثلانه من خطورة على السلم والأمن الإقليمي والدولي. (وكالات)