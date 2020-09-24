شكرا لقرائتكم خبر عن عبيد الطاير: نموذج للتعاون والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال عبيد حميد الطاير، وزير الدولة للشؤون المالية: «نبارك للأخوة في المملكة العربية السعودية الشقيقة قيادة وشعباً الذكرى التسعين لتأسيس وقيام المملكة، حيث استطاعت على مدار العقود التسعة الماضية تحقيق العديد من الإنجازات. ودون شك تشكل العلاقة الاستراتيجية بين دولة الإمارات والمملكة نموذجاً استثنائياً للتعاون والتكاتف في مختلف القضايا الثنائية والخليجية والإقليمية والدولية.

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