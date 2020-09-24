محمد بن راشد ومحمد بن زايد: السعودية.. 90 عاماً من المواقف التاریخیة



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة، والأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، بمناسبة اليوم الوطني ال 90 للمملكة، مؤكدين سموهما أن علاقات الإمارات والسعودیة كانت ولا تزال وستظل نموذجاً للأخوة والمحبة والتوافق والمصیر الواحد.





المجد والعزة



ووجه سموهما رسالة للمملكة العربية السعودية قيادةً وشعباً بالمناسبة متمنين دوام المجد والعزة والأخوة بين الشعبين الشقيقين.

وغرد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد على تويتر: نهنئ خادم الحرمین الشریفین وولي عهده والشعب السعودي الشقیق، بمناسبة الیوم الوطني.. 90 عاماً من الإنجازات الحضاریة، والمواقف التاریخیة في دعم القضایا العربیة والإسلامیة.. علاقات الإمارات والسعودیة كانت ولا تزال وستظل نموذجاً للأخوة والمحبة والتوافق والمصیر الواحد.

وأضاف سموه في رسالته: إخواني الشعب السعودي العزيز الأفخم، أبارك لكم وأبارك لقيادتكم الرشيدة الملك سلمان حفظه الله، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، نبارك لكم اليوم الوطني المجيد، شعبنا يحتفل اليوم معكم ويتمنى لكم دوام الخير والرخاء، نسأل الله أن يحفظكم ويحفظ خادم الحرمين الشريفين ويديم عليكم عزكم ومجدكم.

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد في رسالته التي وجهها إلى الشعب السعودي الشقيق بالمناسبة:

أهلنا وأخواننا في المملكة العربية السعودية الشقيقة، كل عام وأنتم في خير وعز وتقدم بيومكم الوطني ال90، مسيرة وطن مباركة يرعاها خادم الحرمين الشريفين حفظه الله، وإنجازات مشهودة يقودها ولي العهد سمو الأمير محمد بن سلمان، أخوانكم شعب الإمارات يفرحون معكم بهذه المناسبة المجيدة، لأننا شعب واحد ومصير واحد، عزكم من عزنا، وفرحتكم فرحتنا، الإمارات والسعودية يجمعهما تحالف قوي وشراكة عميقة وروابط تاريخية، أدام الله الخير والبركة على أرض الحرمين الشريفين، والأخوة بين الشعبين الشقيقين، حفظكم المولى والسلام عليكم.

وقال خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة في تغريدة على «تويتر»: «في ذكرى اليوم الوطني نفتخر بوطنٍ عظيم، ومواطنين أوفياء، ونحمد الله على ما منّ به علينا من أمنٍ واستقرارٍ ولُحمةٍ وطنية، كان لكم ولآبائكم من قبلكم دور كبير في ترسيخها، متطلعين لمستقبلٍ أجمل بسواعد أبنائنا وبناتنا».

«حفظ الله وطننا من كل مكروه».





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يوم مجيد



وقال سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي على تويتر: للأشقاء في المملكة العربية السعودية... دامت رايتكم خفاقة ومملكتكم آمنة في ظل القيادة الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين... باسم قيادة وشعب الإمارات نبارك لكم هذا اليوم المجيد.

قال سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير المالية: «نتقدم بأحر التهاني والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان وإلى عموم الشعب السعودي الشقيق بمناسبة اليوم الوطني ال90 للمملكة العربية السعودية».

وأضاف: «إن العلاقة بين دولة الإمارات العربية المتحدة وأشقائنا في المملكة هي علاقة أخوية وتاريخية واستراتيجية أرسى دعائمها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه»، ورسختها الشراكة الأخوية بين قيادتي البلدين الشقيقين، لتكون العلاقة السعودية - الإماراتية نموذجاً يُحتذى في بناء العلاقات الدولية التي تعززها روابط الدم ووحدة المصير، وبهذه المناسبة العزيزة على قلبنا نسأل الله العظيم أن يحمي المملكة وقيادتها وشعبها وأن يديم عليها نعمة العز والأمن والأمان والاستقرار لتكون دائماً وأبداً في مواقع الصدارة إقليمياً وعالمياً».



نهضة حضارية



و قال سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة على «تويتر»: نبارك لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده وللشعب السعودي الشقيق ذكرى اليوم الوطني ال 90. مسيرة حافلة بالإنجازات ونهضة حضارية وتنموية شاملة، العلاقات الإماراتية السعودية تاريخية واستراتيجية تسير نحو المزيد من التعاون والتكامل، حفظ الله المملكة وأدام عليها نعمة الأمن والاستقرار.

وقال سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي في منطقة العين على «تويتر»: نهنئ خادم الحرمين الشريفين، وولي عهده الأمين محمد بن سلمان، وشعب المملكة العربية السعودية الكريم، بمناسبة اليوم الوطني. أسبغ الله عليهم نعمه وكلل مساعيهم للخير بالنجاح.



التقدم والازدهار



وقال سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي للإعلام، على «تويتر»: نبارك للمملكة العربية السعودية قيادة وشعباً بمناسبة اليوم الوطني التسعين... مزيد من التقدم والازدهار في ظل القيادة الرشيدة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود.