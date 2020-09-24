لجنة الأزمات والكوارث بالشارقة تحدد الإجراءات الاحترازية للسفر



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت لجنة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث في إمارة الشارقة، عن حزمة من إجراءات السفر عبر منافذ الإمارة الجوية، والتي تأتي في أعقاب الإعلان عن فتح خطوط السفر للمواطنين، والمقيمين في دولة الإمارات العربية المتحدة، ضمن الجهود للحفاظ على صحة أفراد المجتمع، وللحد من انتشار فيروس كورونا «كوفيد - 19».

وتشدد اللجنة على ضرورة اتباع كل الإجراءات الصادرة عن الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث لتقييم الوضع العام في الدول.

وسيكون السفر مسموحاً للمواطنين، والمقيمين، عبر منافذ إمارة الشارقة لأي وجهة في حال توفر خطوط للناقلات الجوية ووفق إجراءات الدول في دخول المسافرين، ويجب على المسافرين التأكد من الوضع الوبائي للدول المراد زيارتها، مع التأكد من تغطية التأمين الصحي لكل تكاليف العلاج، والعزل للمقيمين، والسياح حتى ظهور نتيجة الفحص السلبية، وإلزام المسافرين بشهادة فحص مخبري بنتيجة سلبية قبل الوصول عبر منافذ إمارة الشارقة لم يمضِ على إصدارها أكثر من 96 ساعة.



عودة المقيمين للدولة عبر منافذ إمارة الشارقة - الإقامات الصادرة عن الإمارات



وسيتم فتح المنافذ حسب الإجراءات والاشتراطات التي تم تحديدها مسبقاً من لجنة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، والتي تنص على السماح بدخول المقيمين عبر منافذ إمارة الشارقة من دون الحاجة إلى أخذ الموافقات المسبقة، وإلزامية الفحص المسبق قبل القدوم للدولة لا تتعدى 96 ساعة من موعد السفر على أن تكون نتيجة الفحص سلبية، وإعادة إجراء الفحص المخبري PCR عند الوصول إلى منافذ إمارة الشارقة، ويكون العزل الصحي للحالات ذات النتيجة الإيجابية على نفقة المسافر أو الكفيل.





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السماح بالسفر إلى الخارج



يسمح لمواطني الدولة، والمقيمين، بالسفر إلى مختلف البلدان وفق مخطط الرحلات المجدولة عبر منافذ إمارة الشارقة وإجراءات البلدان المراد السفر إليها في دخول المسافرين، وإجراء الفحص المخبري PCR قبل السفر في غضون 96 ساعة من تاريخ السفر للوجهات التي تتطلب ذلك، والالتزام بالإجراءات المتبعة بالدول المراد السفر إليها، وضرورة وجود التأمين الصحي عند السفر للخارج، وإعادة إجراء الفحص المخبري PCR عند الوصول إلى منافذ إمارة الشارقة.



اشتراطات دخول السياح والزوار إلى الإمارة وآليات التطبيق



وسيتم تحديث ومراجعة الإجراءات القائمة بصورة دورية، والسماح بدخول السياح من جميع الدول عبر منافذ إمارة الشارقة، بشرط استيفاء اشتراطات الدخول للدولة التي تتضمن حجز تذكرة سفر، وضرورة توفر تأمين صحي دولي للسائح قبل القدوم للدولة، وعلى السائح الحصول على نتيجة الفحص المخبري PCR قبل أربعة أيام من وقت السفر من بلد المغادرة، وإبراز ما يثبت ذلك عند دخوله عبر منافذ إمارة الشارقة وإجراء الفحص ذاته مرة أخرى عند الوصول إلى منافذ الإمارة.