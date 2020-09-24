شكرا لقرائتكم خبر عن متحف شرم الشيخ يستقبل 6062 قطعة أثرية والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة:”الخليج 365”
قال د. خالد العناني وزير السياحة والآثار المصري، إنه جار الانتهاء من اللماسات الأخيرة من الاستعدادات، لافتتاح متحف للآثار بمدينة شرم الشيخ، حيث استقبل المتحف 6062 قطعة أثرية نادرة، كان آخرها قطعة نادرة من«الموزاييك» من الإسكندرية، ترجع إلى القرن الرابع قبل الميلاد، وتمثال «ايروس»، وهو يصطاد الغزلان، ومن المقرر أن تعرض بمدخل المتحف.
وأوضح أن من بين هذه القطع تمثالاً آخر نادراً ل«بس» من الطين غير مكتمل الحرق، وسوف يتم وضعه في قاعة «الإنسان والحياة البرية»، بالإضافة إلى القطع التي اكتشفت حديثاً ببعض المواقع الأثرية لعرضها لأول مرة، بما يعمل على إثراء منظومة العرض المتحفي بالمتحف، وأضاف العناني أنه تم الانتهاء من جميع الأعمال بالممر الحتحوري والملكي، وأوشكت على الانتهاء في القاعات الأخرى، وجار العمل على قدم وساق، للانتهاء من أعمال الجرافيك وبطاقات الشرح.
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