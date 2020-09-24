الأزهر يشدد على ضرورة مكافحة الـ «إسلاموفوبيا» في الغرب

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة: ”الخليج 365”

شدد مرصد الأزهر لمكافحة التطرف على ضرورة اهتمام المجتمعات الأوروبية بخطورة «الإسلاموفوبيا»، مؤكداً أن تلك الظاهرة منتشرة في العديد من دول القارة.

وأكد في تقرير مقتضب له أمس الأربعاء، أنه من المهم أن يتم تفعيل المكافحة الحقيقية لظاهرة «الإسلاموفوبيا»، وألا يقتصر الأمر على مجرد العرض الإعلامي فقط، لتخفيف وطأة الممارسات التي يعانيها المسلمون في عدد من الدول الغربية.

وأوضح المرصد أنه لطالما حذَّر من الوقع السلبي ل«الإسلاموفوبيا» على المجتمعات الغربية، مشيراً إلى أن المعهد الأوروبي للبحر المتوسط نظم بالتعاون مع المرصد الإسباني للعنصرية وكراهية الأجانب، ومؤسسة الفنار، ندوةً تحت عنوان: «تفكيك الإسلاموفوبيا»، بمناسبة انطلاق فعاليات «اليوم الأوروبي لمكافحة الإسلاموفوبيا»، الذي يوافق 21 سبتمبر/أيلول من كل عام. وناقشت الندوة، التي حضرها عدد من الأكاديميين والمتخصصين، كيفية مكافحة ظاهرة «الإسلاموفوبيا»، وكذلك الدليل الاسترشادي الذي أعدته مؤسسة «الفنار»، تحت عنوان: «الإسلام والمسلمون والصحافة»، والذي يحوي توصيات يتعيَّن على الصحفيين والعاملين بالمؤسسات الإعلامية وضعها في الاعتبار عند الكتابة عن الإسلام أو تناول القضايا التي تخصُّ المسلمين.