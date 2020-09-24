الإمارات تحتفل باليوم الوطني السعودي بأنشطة متنوعة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - متابعة: ”الخليج 365”

زُينت شوارع العاصمة أبوظبي ومعالمها السياحية باللون الأخضر تزامناً مع احتفالات الدولة باليوم الوطني ال 90 للمملكة العربية السعودية، وقدم فريق فرسان الإمارات عروضاً جوية جابت سماء العاصمة حاملة ألوان علم المملكة العربية السعودية.

واحتفى مطار أبوظبي الدولي باليوم الوطني السعودي ال90، وذلك بتنظيم أنشطة احتفالية، تخللها رفع أعلام المملكة العربية السعودية في أرجاء مطار أبوظبي الدولي.

قال وليد سالم الحميري، نائب الرئيس التنفيذي للعمليات بالإنابة في مطارات أبوظبي: «تجمع دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، علاقات وروابط أخوية متينة استمرت على مر التاريخ، ويسعدنا أن نشارك أشقاءنا السعوديين احتفالاتهم بمناسبة اليوم الوطني السعودي».



تزيين 90 دورية



قامت القيادة العامة لشرطة أبوظبي بتزيين 90 من دورياتها الشرطية في مدن أبوظبي والعين والظفرة بأعلام الإمارات والسعودية وشعار «معا أبداً» احتفاءً بذكرى اليوم الوطني ال «90» للمملكة.

وثمن اللواء ركن طيار فارس خلف المزروعي قائد عام شرطة أبوظبي عمق العلاقات التاريخية الوطيدة التي تربط بين البلدين الشقيقين التي تعد نموذجاً رائداً في العلاقات الدولية، عبر توحد الرؤى والآراء المشتركة، واستنادها إلى أسس راسخة من الأخوة والرؤى والمواقف والتوجهات المتكاملة.

وقدمت شرطة أبوظبي التهنئة إلى المملكة شعباً وقيادة بهذه المناسبة الوطنية العزيزة، متمنية دوام التقدم والازدهار في مسيرة البناء والتنمية.

واحتفلت شرطة أبوظبي باليوم الوطني للمملكة العربية السعودية الشقيقة، مع خط الدفاع الأول في مدينة الشيخ شخبوط الطبية بأبوظبي والنقطة الأمنية في غنتوت.

وأشاد المشاركون بهذه المناسبة الغالية، مثمّنين عمق العلاقات الوطيدة بين البلدين الشقيقين قيادة وشعباً.

ونظمت الاحتفالية إدارة المراسم والعلاقات العامة ودورية السعادة ووزّعت الورود، إلى جانب أعلام البلدين الشقيقين، والهدايا الرمزية، على الأطباء ورجال الشرطة في النقاط الأمنية.

شاركت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي الشعب السعودي فرحة الاحتفال بمناسبة ذكرى اليوم الوطني ال90 للمملكة بطرق مبتكرة ومميزة.

ووضعت شعار: «السعودية الإمارات معاً أبداً» في منصات الجوازات؛ تعبيراً صادقاً عن عمق المشاعر الأخوية التي تجمع بين الشعبين الشقيقين، كما أضاءت البوابات الذكية في مطارات دبي باللون الأخضر.

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جمارك أبوظبي



واحتفلت الإدارة العامة لجمارك أبوظبي باليوم الوطني السعودي ال90 في تأكيد على قوة العلاقات والروابط الأخوية بين الشعبين الإماراتي والسعودي المبنية على أسس راسخة أرست دعائمها قيادتا البلدين الشقيقين.

وتضمنت الاحتفالات التي أقيمت تحت شعار «معاً أبداً»، العديد من الفعاليات المبهجة في مقر جمارك أبوظبي والمنافذ الجمركية، في إطار مشاركة الدولة احتفالات الأشقاء في المملكة باليوم الوطني، تعزيزاً لروح الأخوة، والتلاحم، والتعاضد، والمحبة بين شعبي البلدين.

وقال راشد لاحج المنصوري مدير عام الإدارة العامة لجمارك أبوظبي: «بمشاعر يملأها الفخر والاعتزاز تنبض بروح الأخوة والتلاحم نتقدم بأسمى آيات التهاني والتبريكات إلى قيادة وشعب المملكة العربية السعودية الشقيقة، بهذه المناسبة العزيزة علينا جميعاً».

من جهة أخرى، بلغ حجم التبادل التجاري غير النفطي بين إمارة أبوظبي والمملكة العربية السعودية، عبر منافذ الإمارة 493.8 مليار درهم خلال السنوات العشر الماضية.

في حين وصل حجم التجارة الإجمالي بين الجانبين العام الماضي إلى 55.3 مليار درهم بنمو 83.9% عن عام 2010 الذي بلغ خلاله 30.05 مليار درهم، ما يجسد تفرد نموذج الشراكة الاستراتيجية بين الإمارات والمملكة العربية السعودية.

وبلغت قيمة الصادرات 196.17 مليار درهم فيما بلغت قيمة إعادة التصدير 180.09 مليار درهم في حين بلغت الواردات 117.50 مليار درهم خلال السنوات العشر الماضية، بحسب البيانات الصادرة عن الإدارة العامة لجمارك أبوظبي.

كما حققت الصادرات خلال العام الماضي 25.76 مليار درهم بنمو 156.7% مقارنة بعام 2010 الذي بلغت فيه 10.03 مليار درهم، فيما حققت قيمة إعادة التصدير نمواً بنسبة 67.9% لتصل إلى 17.35 مليار درهم عن عام 2010 الذي بلغت فيه 10.33 مليار درهم، في حين ارتفعت قيمة الواردات بنسبة 25.6% لتصل إلى 12.16 مليار درهم مقارنة ب 9.69 مليار درهم في 2010.

وحافظت السعودية على المركز الأول ضمن الشركاء التجاريين لأبوظبي، بينما استحوذت المعادن العادية ومصنوعاتها على النصيب الأكبر من إجمالي التجارة الإجمالي بين أبوظبي والمملكة العربية السعودية لعام 2019 بقيمة 10.97 مليار درهم منها 7.46 مليار درهم صادرات و1.78 مليار درهم واردات و1.73 مليار درهم إعادة تصدير.