القبض على شقيقين في «استخبارات داعش» ببغداد

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد: ”الخليج 365”، وكالات

القت الأجهزة الأمنية العراقية، أمس الأربعاء، القبض على شقيقين يعملان في «استخبارات داعش» جنوبي بغداد، فيما انفجرت عبوة ناسفة خلال مرور رتل للتحالف الدولي على طريق صلاح الدين السريع، في حين أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية،عن ضبط كدس للعتاد جنوب شرقي العاصمة.

وقال بيان لوكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، «من خلال المتابعة المستمرة لعصابات داعش الإرهابية، ألقت مفارز وكالة الاستخبارات المتمثلة باستخبارات الشرطة الاتحادية في وزارة الداخلية القبض على إرهابيين اثنين في منطقة الدورة ب‍بغداد، كانا يعملان فيما يسمى ديوان الأمن/ الاستخبارات لقاطع الفلوجة تحت كنى (أبو سالم الموالي) و (أبو حذيفة) وهما شقيقان». وأشار البيان إلى أن «المتهمين اعترفا بانتمائهما لتلك العصابات الإجرامية، وبهروبهما من قضاء الفلوجة إلى العاصمة بغداد للتخفي من القوات الأمنية أثناء عمليات التحرير».

Advertisements

ومن جانب آخر، ذكرت مديرية الاستخبارات العسكرية في بيان، أنه «استمراراً لعمليات البحث والتفتيش عن مخابئ أسلحة وعتاد داعش الإرهابي وبالتنسيق مع استخبارات قيادة عمليات بغداد واستخبارات الفرقة 11 تم تشكيل فريق عمل مشترك، حيث تمكنت مفارز الاستخبارات العسكرية في لواء 42 وقوة من اللواء المذكور والفوج الأول من الوصول إلى كدس للأسلحة والأعتدة والعبوات مخبأ في برميل كبير مدفون في منطقة المشروع في قضاء المدائن جنوب شرقي بغداد».

وأشارت المديرية، إلى أنه «تم رفع المواد من قبل الجهد الهندسي والتعامل معها وفق السياقات المعمول بها».

وفي محافظة صلاح الدين، انفجرت عبوة ناسفة، أمس، خلال مرور رتل دعم لوجستي تابع للتحالف الدولي على طريق صلاح الدين السريع، وفق ما ذكر مصدر أمني.

وفي محافظة ديالى، أعربت مئات العوائل في قرى أم الحنطة التابعة لناحية جلولاء، عن خشيتها بعد تكرار الهجمات التي تشنها عناصر «داعش» خلال الأيام الأخيرة التي أدت إلى مقتل وإصابة العديد من المواطنين، فيما طالبت بعملية عسكرية عاجلة. وقال وجهاء المنطقة، إن «تنظيم داعش قام بفرض السيطرة على المناطق القريبة من القرية، مستغلاً المساحات الشاسعة التي تخلو من القوات الأمنية، ما أدى إلى إحداث العديد من الخروقات»، محذرين من «عمليات نزوح قد تشهدها آلاف العوائل في ناحيتي جلولاء والسعدية». وطالب الوجهاء ب«عملية عسكرية عاجلة لتطهير القرى وتخليصهم من عناصر تنظيم داعش».