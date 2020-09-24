تقدم في المفاوضات العسكرية شرقي المتوسط

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن حلف شمال الأطلسي «ناتو»، أمس الأربعاء، أنه تم إحراز «تقدم جيد» في المفاوضات العسكرية اليونانية التركية الرامية إلى تجنب اشتباكات في شرق البحر المتوسط الذي يشهد توتراً وسط خلاف بحري على موارد الطاقة.

وأوضح رئيس الحلف ينس ستولتنبرج أن المسؤولين العسكريين من الجانبين عقدوا ستة اجتماعات في مقر الحلف في محاولة للاتفاق على «آلية لفض النزاع» بهدف منع الاشتباكات الجوية أو البحرية العرضية.

وأوضح أن «تطویر آلیات لحل النزاع بین الجیوش هو دور طبیعي لحلف الناتو..لقد فعلنا ذلك من قبل في تسعینات القرن الماضي وأثبت أنه فعال للغایة» مشیراً إلى اتصالات وثیقة یجريها مع كل من القیادة الیونانیة والتركیة في هذا الإطار.

أنقرة والعقوبات

في حين قال المتحدث باسم الحكومة اليونانية ستيليوس بيتراس إن استئناف المحادثات الاستكشافية بين البلدين «خطوة مرحب بها»، لكنه أضاف أن الاتحاد الأوروبي قرر بالفعل فرض عقوبات على أنقرة بسبب نشاطها غير القانوني في شرق البحر المتوسط، مضيفاً لمحطة «إي آر تي» الحكومية أن «السؤال الآن هو كيف سيتم تفعيل تلك العقوبات إذا لم تمتثل تركيا».

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إلى ذلك، لم يستبعد المتحدث إجراء مكالمة هاتفية بين رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس والرئيس التركي رجب طيب أردوغان قبل اجتماع المجلس الأوروبي الذي أعيد تحديد موعده في الأول والثاني من أكتوبر/تشرين الأول المقبل، بعد إلغائه أمس الأول الثلاثاء بسبب إصابة أحد أفراد الأمن بفيروس كورونا.

استئناف المفاوضات

أتت تلك التصريحات، بعدما أعلنت أثينا وأنقرة أمس الأول الثلاثاء استعدادهما لاستئناف المفاوضات، مع تشديد اليونان على أن استئناف الحوار مع تركيا خطوة جيدة، لكن الأمر يتوقف على نوايا تركيا.

فرنسا تحث أردوغان على عدم التصعيد

ومساء أمس الأول الثلاثاء، أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والفرنسي إيمانويل ماكرون أنهما أجريا أول محادثة بينهما منذ أشهر بعد مواجهة بين البلدين الشريكين في حلف شمال الأطلسي بشأن التوترات المتصاعدة في شرق البحر المتوسط.

وقالت وزارة الخارجية الفرنسية في أعقاب المكالمة التي استمرت أكثر من ساعة إنها تأمل في استمرار الحوار بين تركيا واليونان وأضافت أن ماكرون دعا إلى نهج مماثل مع قبرص. كما أشارت إلى أن الرئيس الفرنسي حث تركيا على الاحترام الكامل لسيادة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وكذلك القانون الدولي، والامتناع عن أي عمل أحادي آخر يمكن أن يثير التوترات.ودعا اردوغان خلال حوار عبر الفيديو مع رئيس المفوضية الأوروبية أوسولا فون دير لايين ،اليونان، أمس إلى أن لا «تهدر مرة جديدة» فرصة الحوار، مع انحياز البلدين للتهدئة في الأزمة بينهما شرق البحر الأبيض المتوسط. (وكالات)