شكرا لقرائتكم خبر عن معالم الإمارات تتزين بـ «الأخضر» والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تزيّن برج خليفة في دبي ومبنى أدنوك في أبوظبي وعدد من معالم الدولة باللون الأخضر، وأضيئت واجهاتها كاملة بالعلم السعودي، احتفالاً باليوم الوطني ال90 للمملكة.
ونشر حساب برج خليفة على «تويتر» مقطع فيديو يستعرض الروابط المتينة بين المواطنين والمقيمين في دولة الإمارات والأشقاء في السعودية، وكتب الحساب: «سماء واحدة تجمعنا، وإرث وتاريخ تروي فصوله حكاية أخوّة لا تبدلها الأيام. نتمنى لأشقائنا في المملكة العربية السعودية كل سلامة واستقرار ونمو».
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