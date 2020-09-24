عقار ياباني يخفّض فترة الشفاء من الفيروس

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت مجموعة «فوجيفيلم» اليابانية أمس الأربعاء أن عقار«أفيغان» الذي طوّرته الشركة والمرخص أصلاً لمعالجة أشكال حادة من الإنفلونزا، سمح بخفض ملحوظ لوقت شفاء المصابين بفيروس كورونا. فيما قالت موسكو أمس إن تلقيح الروس ضد «كوفيد- 19» سيتم خلال 9-12 شهراً.

الى ذلك، كشفت مجموعة «فوجيفيلم» اليابانية أمس الأربعاء عن أن من بين 156 مريضاً شاركوا في المرحلة الثالثة من التجارب السريرية التي أجريت في اليابان، كان متوسط وقت الشفاء 11,9 يوم لأولئك الذين عولجوا بعقار «أفيغان» و14,7 يوم لأولئك الذي أعطوا دواء وهمياً، وفق ما أوضحت المجموعة في بيان.

وركّزت التجربة السريرية على مرضى الالتهاب الرئوي غير الحاد المرتبط بوباء كوفيد-19.