شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد 3 من الشرطة ومصرع 4 محكومين بمحاولة هروب والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة: ”الخليج 365” ووكالات:
ذكرت مصادر مصرية، أمس الأربعاء، إن ثلاثة من عناصر الشرطة استشهدوا، فيما لقي أربعة محكومين بالإعدام مصرعهم، أثناء محاولة هروب من سجن طرة، جنوب العاصمة المصرية القاهرة. وأفادت مصادر أمنية بأن المحكوم عليهم، كانوا مودعين في حجز الإعدام بسجن طرة، وحاولوا الهروب،قبل أن تتصدى لهم قوة التأمين.
وأسفرت المحاولة عن استشهاد ضابطين وفرد شرطة ومصرع المحكوم عليهم. وذكر مصدر أمني أسماء المحكوم عليهم بالإعدام الذين قتلوا أثناء محاولتهم الهروب، والذين تبين أن محكمة جنايات القاهرة كانت قد أحالت أوراق ثلاثة منهم للمفتي في 12 أغسطس الماضي، في القضية المعروفة إعلامياً باسم «كتائب أنصار الشريعة». والمحكومون هم: السيد السيد عطا، وعمار الشحات محمد، وحسن زكريا مرسي، ومديح رمضان حسن.
وكانت المحكمة قد حددت جلسة 14 أكتوبر المقبل للنطق بالحكم على جميع المتهمين البالغ عددهم 23 متهماً.
على صعيد آخر، أكدت الإفتاء المصرية ضرورة مواجهة الأبواق الإعلامية لجماعات الإرهاب والتطرف، التي لا تسعى إلا لنشر الفوضى والإرهاب، مشددة على أهمية المواجهة الواعية لتلك الأبواق، من خلال التوعية الشاملة بشبكات الإرهاب الإعلامية ومصادر تمويلها، وفضح أهدافهم ونياتهم وأجنداتهم.
وقال مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة، التابع لدار الإفتاء المصرية، في بيان أمس الأربعاء، إن الفوضى التي تقوم على دعم الاضطرابات وزعزعة استقرار الدول، والسعي إلى انتشار العنف والجريمة والانفلات الأمني، تمثل حاضنة أساسية ومرتعاً للإرهاب، بل إنها من دعائم نشر العنف والتطرف وإفقاد الشعوب والدول فرص تحقيق التنمية والأمن والاستقرار.
وأكد المرصد أنه ما من دولة في العالم خلال العقود الماضية سعى فيها المفسدون إلى نشر الفوضى وضرب وحدة نسيجها الوطني، إلا وعم بها العنف والإرهاب والخراب، مشيراً إلى أن استعادة الأمن والاستقرار في تلك البلدان يمثل الدعامة الأولى لتحقيق التنمية التي هي أساس أي تقدم ديني وحضاري للدول والشعوب. وشدد المرصد على أن استعادة دور الدولة في تحقيق الأمن والتنمية يقضي كثيراً على أطماع وأجندات الجماعات الإرهابية والمتطرفة، وفي تلك الأثناء لا يتبقى لتلك الجماعات والتيارات، سوى توظيف الكذب والتضليل والخداع.
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