حسابات النجوم

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - * تزينت حسابات عدد كبير من نجوم الإمارات والخليج بصورة العلم السعودي وصورهم إلى جانبه، عبر مختلف حساباتهم بمواقع التواصل، مهنئين المملكة ملكاً وشعباً بمناسبة اليوم الوطني السعودي ال 90، والذي يصادف 23 من شهر سبتمبر من كل عام، ومنهم: «أحمد الجسمي، طارق العلي، ماجد المهندس، ياسر النيادي، جمعه علي، داود حسين».

* شارك الفنان فتحي عبدالوهاب متابعيه عبر «إنستجرام» صورة جديدة من كواليس تصوير مسلسل القاهرة كابول، وظهر من خلالها في شخصية مذيع بإحدى المحطات الفضائية ببرنامج يسمي «صانع الحدث». ومن المقرر عرض المسلسل في رمضان المقبل، ويشارك في بطولته طارق لطفي، خالد الصاوي، حنان مطاوع، ونبيل الحلفاوي، ومن تأليف عبدالرحيم كمال، وإخراج حسام علي.

* نشر الفنان رامز جلال عبر حساباته بمواقع التواصل، صورة الملصق الدعائي الرسمي لأحدث أعماله السينمائية «أحمد نوتردام»، بعد تغيير اسمه من «هيكل نظمي» وتشاركه البطولة غادة عادل، والعمل من تأليف لؤي السيد، وإخراج محمود كريم، ومن المقرر عرضه بصالات السينما قريباً.

* نعى عدد من النجوم عبر حساباتهم بمواقع التواصل مدير التصوير المعروف سمير بهزان، وذلك بنشر صورته عبر حساباتهم ومنهم الفنان صلاح عبدالله الذي كتب تغريدة مرفقة بصورة الراحل قائلاً: «يا حبيبي يا حبيبي، مدير التصوير الكبير الرائع المحترم سمير بهزان في رعاية الرحمن، أرجوكم الفاتحة والدعاء».

Advertisements

* بعد تصريح الملحن الكبير صلاح الشرنوبي عبر أحد البرامج التلفزيونية عن عودة الفنانة نجاة للغناء مجدداً، انتشر الخبر عبر مختلف وسائل التواصل وأصبح «ترند» على «تويتر» و«إنستجرام»، حيث أكد عودتها للساحة بأغنية وطنية بعنوان: «تعظيم سلام»، من ألحانه وتوزيع يحيى الموجي.

* وجهت الفنانة إلهام شاهين رسالة شكر لصديقتها الإعلامية بوسي شلبي لاحتفالها بخطبة شقيقها أمير في حفل اقتصر على الأصدقاء، ونشرت شاهين صوراً من الحفل عبر «إنستجرام»، معلقة «شكراً لأختي وصديقة عمري بوسي على دعوتها واحتفالها بخطوبة أمير ومنة، وربنا يخلى لي صديقات العمر الغاليين هالة وليلى وإيناس ربنا يجمعنا دايماً في الفرحة وما يحرمناش من بعض أبداً بحبكم».