أبرز معالم كوريا الجنوبية تتزين بعلم السعودية احتفالا باليوم الوطنى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تزين برج جبل نامسان فى وسط سيول باللون الأخضر وصورة علم المملكة العربية السعودية، بمناسبة ذكرى اليوم الوطنى الـ90 للمملكة العربية السعودية .

برج جبل نامسان فى سيول يتزين بالعلم السعودى Advertisements وبحسب وكالة "يونهاب"، دعت سفارة المملكة لدى سيول إلى مشاركة الشعب الكورى احتفالها حيث تم إضاءة البرج باللون الأخضر وصورة العلم السعودى مع عبارة تهنئة لمدة ثلاث ساعات من الساعة السابعة وحتى العاشرة مساء.

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