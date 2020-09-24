شكرا لقرائتكم خبر عن سيدة تركية تطرد عائلة سورية تستأجر منزلها وتلقى بأغراضها فى الشارع.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أظهرت لقطات فيديو تداولها العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي سيدة تركية تعتدي على عائلة سورية تستأجر منزلها في منطقة أفجيلار بإسطنبول، كما ألقت هذه السيدة بأغراض العائلة السورية وممتلكاتهم فى الشارع من الطابع الرابع.

وظلت تلقى السيدة التركية بأغراض العائلة السورية من الأعلى إلى الأرض، وذلك بعدما حاول عدد من الجيران منعها إلا أنهم لم يستطيعوا إيقافها، حتى ألقت بأوراق مهمة تخص هذه الأسرة في الشارع، ولم يوضح الفيديو الأسباب التي دفعت هذه السيدة إلى الاعتداء على الأسرة السورية.

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يأتي ذلك في الوقت الذي يعيش فيه اللاجئون السوريون في معاناة مستمرة على الأراضي التركية في ظل السياسيات المستبدة والقمعية التي ينتجها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

ولم تكن هذه الموقعة الأولى التي تسجل اعتداءات شنيعة على اللاجئين السوريين في تركيا، ففي وقت سابق، أظهرت مقاطع فيديو مجموعة من الشبان الأتراك، ينهالون بالضرب على لاجئ سوري دون معرفة الأسباب، فبعد أن سألوه إن كان تركيا، وتأكدوا من أنه سوري، انهالوا عليه ضرباً دون رحمة، ولم يشفع تدخل سيدة كبيرة في السن للدفاع عن الشاب الذي علت صرخاته، في ردع المعتدين.



سيدة تركية تطرد عائلة سورية تستأجر منزلها

وبين الحين والآخر يتعرض اللاجئون السوريون لاعتداءات متعددة في تركيا، حيث طالت هذه الاعتداءات محالهم وأملاكهم في عدد من المدن التركية، خاصة حينما يواجه أردوغان خسائر فادحة أثناء عدوانه على الأراضى السورية.



سيدة تركية تلقي بأغراض عائلة سورية من المنزل