شكرا لقرائتكم خبر عن استشاري يوجه نصيحة مهمة للممارسين الصحيين أثناء دوامهم والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: وجه الدكتور خالد النمر استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين نصائح مهمة للمارسين الصحيين أثناء ممارسة عملهم. ونصح النمر، الممارسين الصحيين بالحصول على الطعام الصحي أثناء الدوام، وتجنب أو تقليل الطعام غير الصحي. وقال النمر، في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”: “بعض الممارسين الصحيين أثناء الدوام في المستشفيات أكلهم غير “صحي” مثل الدونات، والبتزا، والقهوة والكيك، والحلويات وغيرها”.

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