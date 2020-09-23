شكرا لقرائتكم خبر عن بينهم امرأتين ورضيعين.. إصابة 6 أشخاص إثر انقلاب مركبة بعسير والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أسفر حادث انقلاب مركبة، مساء اليوم الأربعاء، بمنطقة عسير عن إصابة 6 أشخاص بينهم امرأتين ورضيعين.

ووقع الحادث عندما تعطلت مكابح السيارة أثناء سيرها، الأمر الذى أسفر عن انقلابها قرب حافة هاوية كبيرة.

وعلى الفور، باشرت الجهات المختصة الحادث، فيما تعرض ركاب السيارة لكدمات خفيفة، وتلقوا العلاج اللازم حيالها.