مباحثات إيرانية – عراقية لتعزيز التعاون الحدودي بين البلدين

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وذكرت الوكالة أن العقيد إلهي أكد أن العلاقات المميزة القائمة بين قوات حرس الحدود الإيراني والعراقي تسهم في ترسيخ مزيد من الأواصر الودية بين البلدين.
وأكد قائد قوات حرس الحدود في كرمانشاه، أن الهدف من المباحثات مع الجانب العراقي هو رفع المستوى الأمني على الشريط الحدودي وبذل الجهود لصون الحدود المشترك عبر التعاون الثنائي.
وأشار العقيد إلهي إلى مكافحة عمليات تهريب السلع والمعدات والمشروبات الكحولية، ومنع عمليات التسلل الحدودي، لافتا إلى أهمية التعاون "الجيد" بين قوات حرس الحدود الإيراني في محافظة كرمانشاه مع المنطقة الحدودية الثالثة، داعيا إلى مزيد من الجهود لتعزيز الأمن داخل الحدود المشتركة بين الجانبين.
وعلى صعيد آخر، قال القائد الأمني العراقي، إنه "نظرا لتفشي وباء كورونا المستجد، لا نستطيع استقبال زوار الأربعين لهذا العام".
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