الإمارات تتوقع أزمة أعمق في اقتصادها هذا العام

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وبحسب وكالة "بلومبيرغ"، قال مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، في مراجعته ربع السنوية، إن الناتج المحلي الإجمالي سينكمش بنسبة 5.2% خلال عام 2020، مقارنة مع توقع سابق لهبوط قدره 3.6%.

وتراجع الناتج المحلي الإجمالي في ثاني أكبر اقتصاد في العالم العربي بنحو 7.8% في الربع الأخير بعد انكماش بنسبة 0.8% في الأشهر الثلاثة السابقة، على حد قول المصرف.

وقال المصرف: "كمركز إقليمي للتجارة والسياحة والنقل، تضرر اقتصاد الإمارات من الحظر العام على السفر، في حين تقلص الإنتاج الصناعي بسبب اضطرابات سلسلة التوريد، وفرص التصدير المحدودة، وتراجع الطلب المحلي".