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وتراجع الناتج المحلي الإجمالي في ثاني أكبر اقتصاد في العالم العربي بنحو 7.8% في الربع الأخير بعد انكماش بنسبة 0.8% في الأشهر الثلاثة السابقة، على حد قول المصرف.
وقال المصرف: "كمركز إقليمي للتجارة والسياحة والنقل، تضرر اقتصاد الإمارات من الحظر العام على السفر، في حين تقلص الإنتاج الصناعي بسبب اضطرابات سلسلة التوريد، وفرص التصدير المحدودة، وتراجع الطلب المحلي".
كانت هذه تفاصيل خبر الإمارات تتوقع أزمة أعمق في اقتصادها هذا العام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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