شكرا لقرائتكم خبر عن الداخلية السودانية تعلن وفاة 124 و 54 مصابا جراء السيول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الداخلية السودانية، ارتفاع عدد ضحايا السيول والفيضانات في مختلف الولايات، منذ بداية فصل الخريف لعام 2020، إلى 124 وفاة، و 54 مصابا.

وأوضحت وزارة الداخلية، حسب تقرير للمجلس القومي للدفاع المدني مساء اليوم الأربعاء، أن 40 ألفا و 444 منزلا، انهارت بشكل كلي، فيما أنهار بشكل جزئي 58 ألفا و 105 منازل.

وأشار التقرير إلى تضرر 97 ألفا و 791 فدانا زراعيا، و 351 مرفقا، و 401 متجر ومخزن، ونفوق 5980 رأس ماشية.