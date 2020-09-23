شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع عدد الإصابات بكورونا فى سوريا إلى 3924 حالة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اقترب عدد الإصابات بفيروس كورورنا في سوريا من 4 آلاف حالة، مع الإعلان عن 47 إصابة جديدة و3 وفيات بالفيروس.
ووفقا لموقع روسيا اليوم، أعلنت وزارة الصحة السورية، أن عدد الإصابات في البلاد ارتفع إلى 3924 إصابة، بينها 181 حالة وفاة بعد تسجيل 3 حالات جديدة، بينما تم تسجيل 15 حالة شفاء وهو ما يرفع حالات التعافي من الفيروس إلى 998 حالة.
وتوزعت الإصابات الجديدة حسب معطيات الوزارة على: حلب بواقع 10 إصابات، ثم دمشق بـ 7 إصابات، بينما تم تسجيل 6 إصابات في كل من ريف دمشق، ودرعا، و5 في كل من اللاذقية وحمص، و4 إصابات في الحسكة و3 في طرطوس، وإصابة واحدة في القنيطرة بينما توزعت الوفيات الثلاث على حلب وحمص ودمشق.
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