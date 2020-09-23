شكرا لقرائتكم خبر عن نائب لبنانى مستقيل: سلاح حزب الله غير شرعى لكنه لن يسلمه إلا بأمر من إيران والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النائب اللبناني المستقيل الياس حنكش، إنه يشدد من جديد على وجوب حصر السلاح بيد الدولة، وأضاف النائب اللبناني المستقيل: يجب أن يكون قرار السلم والحرب محصور بالدولة لا بحزب الله، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية الحدث منذ قليل.

وتابع النائب اللبناني المستقيل أن سلاح حزب الله غير شرعي لكنه لن يسلمه إلا بأمر من إيران.

وقبلها طالبت المجموعة الدولية لدعم لبنان، القادة اللبنانيين بالوحدة ودعم تشكيل حكومة تلبي تطلعات الشعب، وفقا لمصادر إعلامية.

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وفى وقت سابق دعا وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان اليوم الأربعاء، الشركاء الدوليين إلى زيادة الضغط على القوى السياسية اللبنانية لتشكيل حكومة جديدة وحذر مرة أخرى من أن وصول المساعدات المالية الحيوية مشروط بإجراء الإصلاحات.

وقال لو دريان في كلمة ألقاها أمام أعضاء مجموعة الدعم الدولية للبنان "القوى السياسية لم تنجح بعد في الاتفاق على تشكيل الحكومة ... لذلك فإن الضغوط القوية والمتحدة من جانبنا ضرورية لدفع المسئولين اللبنانيين إلى احترام التزاماتهم".