شكرا لقرائتكم خبر عن حزب القوات اللبنانية: مشكلة بيروت هى السلاح والفساد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال حزب القوات اللبنانية، إن مشكلة لبنان هي السلاح والفساد وحزب الله يتحكم بالإثنين، موضحا أنه لا قيام للبنان بدون دولة قادرة تحتكر السلاح، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق قال النائب اللبناني المستقيل: نعود ونشدد على وجوب حصر السلاح بيد الدولة، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية الحدث منذ قليل، وأضاف النائب اللبناني المستقيل: يجب أن يكون قرار السلم والحرب محصور بالدولة لا بحزب الله.

وتابع النائب اللبناني المستقيل أن سلاح حزب الله غير شرعي لكنه لن يسلمه إلا بأمر من إيران.

وقبلها طالبت المجموعة الدولية لدعم لبنان، القادة اللبنانيين بالوحدة ودعم تشكيل حكومة تلبي تطلعات الشعب، وفقا لمصادر إعلامية.

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وفى وقت سابق دعا وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان اليوم الأربعاء، الشركاء الدوليين إلى زيادة الضغط على القوى السياسية اللبنانية لتشكيل حكومة جديدة وحذر مرة أخرى من أن وصول المساعدات المالية الحيوية مشروط بإجراء الإصلاحات.

وقال لو دريان في كلمة ألقاها أمام أعضاء مجموعة الدعم الدولية للبنان "القوى السياسية لم تنجح بعد في الاتفاق على تشكيل الحكومة ... لذلك فإن الضغوط القوية والمتحدة من جانبنا ضرورية لدفع المسئولين اللبنانيين إلى احترام التزاماتهم".