شكرا لقرائتكم خبر عن مقتدى الصدر يطالب ميليشيات الحشد الشعبى بوقف القصف والاغتيالات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال زعيم التيار الصدى، مقتدى الصدر، إن بعض فصائل "الحشد الشعبي" تعمل على إضعاف العراق، مطالبا ميليشيات الحشد الشعبي بوقف القصف والاغتيالات، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق دعا زعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر، الحشد الشعبي إلى الابتعاد عن المهاترات السياسية وتصفية عناصره من السيئين، وفق ما نشرت السومرية نيوز.

واعتبر الصدر في تغريدة له على "تويتر" أن الخلافات السياسية تفاقمت بين الاحزاب والبلدان، مشيراً الى أن الصراعات العشائرية باتت تحصد الأرواح والأموال.