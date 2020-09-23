شكرا لقرائتكم خبر عن الملك سلمان عبر «تويتر»: نحمد الله على ما مَنّ به علينا من أمن واستقرار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود التهنئة للمواطنين بمناسبة اليوم الوطني الـ90. وقال الملك سلمان في تغريدة على حسابه بموقع "تويتر": "في ذكرى اليوم الوطني نفتخر بوطن عظيم، ومواطنين أوفياء. وأضاف خادم الحرمين الشريفين : نحمد الله على ما مَنّ به علينا من أمن واستقرار، ولحمة وطنية، كان لكم ولآبائكم من قبلكم دور كبير في ترسيخها، متطلعين لمستقبل أجمل بسواعد أبنائنا وبناتنا. حفظ الله وطننا من كل مكروه".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الملك سلمان عبر «تويتر»: نحمد الله على ما مَنّ به علينا من أمن واستقرار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.