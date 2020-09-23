شكرا لقرائتكم خبر عن قبائل التبو فى ليبيا: الحلول الجاهزة لبعثة الأمم المتحدة مضيعة للوقت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المجلس الاجتماعي لقبائل التبو في الجنوب الليبي، اليوم الأربعاء، ضرورة طرد جميع المرتزقة والتي زجت بهم أطراف خارجية لاستمرار الفوضى، في إشارة إلى تركيا.

وقال المجلس في بيان له إن انحياز بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لأي طرف يعتبر مخالفة لمواثيق الأمم المتحدة والمنظمات المنبثقة عنها، معتبرا أن الحلول السياسية الجاهزة من قبل بعثة الأمم المتحدة دون الرجوع لليبيين "مضيعة للوقت" وفاتورة كبيرة يدفع ثمنها الليبيون من دمهم ومستقبلهم.

ودعا المجلس الاجتماعي لمشايخ وأعيان قبائل التبو جميع الليبيين بالوصول إلى حل سريع يجنب البلاد الانزلاق نحو الهاوية والفوضى، مطالبا بالإفراج عن كل المعتقلين في المعتقلات التعسفية ورفع القيود عن كامل الليبيين في الداخل والخارج.

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وجدد مجلس التبو الاجتماعي رفضه لكل التدخلات الخارجية، لافتا إلى دعمه أي حوار ليبي يقضي على الأزمة دون تدخل القوى الخارجية التي أربكت المشهد.