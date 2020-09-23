شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الإسرائيلى يوضح أسباب الانفجار على الحدود مع لبنان والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الجيش الإسرائيلي إن الحادث الأمني الذي وقع على الحدود مع لبنان نجم عن انفجار لغم، موضحا أن الحادث سببه اصطدام حيوان بري بلغم، ما أدى إلى انفجاره.
وفى وقت سابق أعلن الجيش الإسرائيلي، أن رئيس الوزراء المناوب وزير الدفاع باني جانتس ورئيس الأركان أفيف كوخافي صادقا على إنشاء وحدة عسكرية تحت اسم "إيلا" للتحقيقات الوبائية لاحتواء انتشار فيروس كورونا المستجد.
وستقوم الوحدة بتوسيع نظام التحقيق تحت قيادة الجبهة الداخلية، وسيعمل ضمن الوحدة نحو 600 جندى فى الخدمة النظامية وعشرات من جنود الاحتياط، إضافة إلى مئات الخبراء الذين سينضمون إلى العمل مع السلطات المحلية.
وذكرت صحيفة " يديعوت أحرونوت"، أنه على خلفية الأزمة في المستشفيات التي وصلت إلى حالة الطوارئ، أصدر باني جانتس تعليمات للجيش الإسرائيلي ببدء الاستعدادات لافتتاح مستشفى ميداني.
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