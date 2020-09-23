ارتفاع عدد ضحايا الفيضانات في السودان إلى 124

الخرطوم/ عادل عبد الرحيم/ الخليج 365



أعلنت وزارة الداخلية السودانية، الأربعاء، ارتفاع عدد ضحايا السيول والفيضانات بالبلاد منذ بداية الخريف في يونيو/ حزيران الماضي إلى 124.



وقال بيان صادر عن الوزارة اطلعت عليه الخليج 365، إن "جملة الأضرار منذ بداية الخريف بلغت 124 وفاة، و45 إصابة".



وأوضح أن "33 من الضحايا لقوا مصرعهم جراء انهيار منازل، و83 نتيجة الغرق، و8 بالصعق الكهربائي" .



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وأضاف البيان، أن الفيضانات "تسببت بتضرر 98 ألفا و549 منزل، بينها 40 ألفا و444 انهيارا كليا، و58 ألفا و105 انهيارا جزئيا، كما تضرر 97 ألفا و791 فدانا زراعيا".



وأشار إلى أن الفيضانات تسببت كذلك "بتضرر 351 من المرفق الصحية والتعليمية والخدمية والمساجد، كما تضرر 401 متجرا ومخزنا، فيما نفق نحو 5 آلاف و980 رأسا من الماشية".



وفي 5 سبتمبر/ أيلول الجاري، أعلن مجلس الدفاع والأمن حالة الطوارئ في أنحاء البلاد مدة 3 أشهر، لمواجهة السيول والفيضانات، واعتبرها "منطقة كوارث طبيعية".



ويستمر موسم الأمطار الخريفية في السودان من يونيو حتى أكتوبر/ تشرين الأول، وتهطل عادة أمطار غزيرة في هذه الفترة، وتواجه البلاد خلالها فيضانات شديدة سنويا.

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