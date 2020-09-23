الجيش اليمني يحرر موقعين استراتيجيين من الحوثيين بمأرب

اليمن/عزيز الأحمدي/ الاناضول



أعلن الجيش اليمني، الأربعاء، تحرير موقعين استراتيجيين إثر معارك مع الحوثيين بمحافظة مأرب شمالي البلاد.



ونقل موقع "سبتمبر نت" الناطق باسم الجيش اليمني عن قائد اللواء 312 العميد الركن عبده الحبيشي قوله، إن "الجيش بمشاركة من طيران التحالف، خاض معارك ضارية، وعنيفة ضد المسلحين الحوثيين في مأرب".



وأوضح أن قواته "تمكنت من تحرير تبتي الشائف والمهتدي الاستراتيجيتين في مديرية صرواح غرب محافظة مأرب، وطرد مسلحي جماعة الحوثي منها".



وأشار الحبيشي، إلى "سقوط العديد من عناصر الحوثيين بين قتيل وجريح وأسير، فيما استعادت قوات الجيش مدرعة، وعربات عسكرية" لم يذكر عددها.



Advertisements

ولم يصدر على الفور تعليق من قبل جماعة الحوثي بشأن ما ذكره الجيش اليمني.



ومنذ أسابيع تشهد محافظات يمنية عدة تصعيدا بين الجيش والحوثيين، خاصة محافظة مأرب الغنية بالغاز، والتي تعد معقلا رئيسا للحكومة شمالي البلاد.



ويشهد اليمن للعام السادس قتالا عنيفا بين القوات الحكومية التي يدعمها منذ مارس/آذار 2015 تحالف عربي بقيادة السعودية، وجماعة الحوثي المدعومة إيرانيا، والمسيطرة على محافظات يمنية بينها العاصمة صنعاء منذ 2014.

الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.