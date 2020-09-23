"أطباء بلا حدود" تطلق نداء طارئا لإغاثة متضرري فيضانات السودان

عادل عبد الرحيم/ الخليج 365

أطلقت منظمة أطباء بلا حدود الدولية، الأربعاء، نداءً طارئاً لمساعدة الأشخاص المتأثرين بالفيضانات.

وأفادت وكالة الأنباء السودانية الرسمية، بأن "المنظمة أطلقت نداءً طارئاً لمساعدة الأشخاص المتأثرين بالفيضانات وإغاثة المناطق المتضررة"، دون تفاصيل أكثر.

وأشارت إلى فعاليات عديدة قامت بها المنظمة في عدد من المناطق المتأثرة في البلاد لمواجهة تداعيات الفيضان.

Advertisements

وتواصل عدة دول أبرزها، تركيا وقطر ومصر والعراق والسعودية، إرسال مساعدات عاجلة إلى السودان، لمواجهة آثار السيول والفيضانات التي ضربت البلد وتسببت بتشريد آلاف السكان.

ومنذ يونيو/حزيران الماضي، لقي 121 سودانيا مصرعهم وأصيب 54 آخرون، جراء السيول والفيضانات.

وفي 5 سبتمبر/أيلول الجاري، أعلن مجلس الدفاع والأمن، حالة الطوارئ في أنحاء البلاد مدة 3 أشهر، لمواجهة السيول والفيضانات، واعتبرها "منطقة كوارث طبيعية".

الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.