تظاهرة غضب أمام السفارة الإماراتية في بيروت ضد التطبيع... صور

وقام المتظاهرون بإطلاق شعارات ضد ولي العهد وحاكم إمارة أبو ظبي محمد بن زايد بالإضافة إلى البلدان التي لحقت بالإمارات كالبحرين وقطر.

© Sputnik . تظاهرة غضب أمام السفارة الإماراتية ضد التطبيع في بيروت

ورفع المتظاهرون أعلام فلسطين وشعارات تضامن معها، وعمدوا إلى إحراق صورة ابن زايد إلى جانب الأعلام إسرائيلية.

وأكد المتظاهرون أمام السفارة الإماراتية في بيروت لمراسل "سبوتنيك" أن لبنان عصيّ على التطبيع ولو كثرت أصوات بما وصفوهم بالعملاء والخونة.

© Sputnik . تظاهرة غضب أمام السفارة الإماراتية ضد التطبيع في بيروت

وشهد البيت الأبيض في العاصمة الأمريكية واشنطن، يوم 15 سبتمبر/ أيلول، توقيع اتفاقيتي سلام بين الإمارات وإسرائيل، والبحرين وإسرائيل.

© Sputnik . Advertisements تظاهرة غضب أمام السفارة الإماراتية ضد التطبيع في بيروت

وأقام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حفلا لتوقيع الاتفاقيتين، بحضور وفود من الإمارات برئاسة عبد الله بن زايد، والبحرين برئاسة وزير الخارجية عبد اللطيف الزياني، فيما يرأس الوفد الإسرائيلي رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو.

© Sputnik . تظاهرة غضب أمام السفارة الإماراتية ضد التطبيع في بيروت

وأكد الرئيس الأمريكي أن هذا الاتفاق هو أول اتفاق سلام مع إسرائيل ودول عربية بعد أكثر من ربع قرن، مضيفا أن الكثير من الدول سوف تتبع هذا الاتفاق.

© Sputnik . تظاهرة غضب أمام السفارة الإماراتية ضد التطبيع في بيروت

وأكد المتظاهرون أمام السفارة الإماراتية في بيروت لمراسل "سبوتنيك" أن لبنان عصيّ على التطبيع ولو كثرت أصوات بما وصفوهم بالعملاء والخونة.

كما أعرب ترامب، مساء الجمعة الماضي، عن اعتقاده بأن "الكويت ستنضم سريعا، لاتفاقيات السلام مع إسرائيل"، التي وقعتها كل من الإمارات والبحرين هذا الأسبوع.