الإمارات وإسرائيل تبحثان التعاون في مجال الطاقة

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وأفادت صحيفة "الإمارات اليوم"، مساء اليوم الأربعاء، بأن سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية الإماراتي، بحث مع نظيره الإسرائيلي، يوفال شتاينتس، خلال لقاء عبر تقنية الاتصال المرئي العلاقات الثنائية بين الإمارات وإسرائيل وسبل تعزيزها وتطوير أوجه التعاون المشترك في مجال الطاقة والبنية التحتية لا سيما قطاع الطاقة المتجددة.

واستعرض المزروعي خلال اللقاء استراتيجية دولة الإمارات للطاقة 2050 ، والتي تعتبر أول خطة موحدة للطاقة في الدولة توازن بين جانبي الإنتاج والاستهلاك والالتزامات البيئية العالمية، وتضمن بيئة اقتصادية مريحة للنمو في جميع القطاعات.

وبحث الجانبان، الإماراتي والإسرائيلي، سبل تعزيز التعاون بين البلدين في قطاع النفط والغاز، والتحول نحو الطاقات الخضراء إضافة إلى التركيز على قطاع شركات التكنولوجيا المتقدمة في مجال الطاقة والأمن السيبراني المتعلق بالطاقة والمواضيع ذات الاهتمام المشترك.

واتفق الطرفان على بحث فرص الاستثمار بين البلدين في قطاع الطاقة وآلية تعزيزها وتطويرها وسبل تنميتها وتطويرها، بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين.

وفي سياق متصل، أعلنت مجموعة الحبتور، ومقرها دبي، وشركة موبايل أي الإسرائيلية، عن تعاون لإدخال المركبات ذاتية القيادة وحلول المدن الذكية إلى الإمارات.

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ونشرت صفحة "إسرائيل في الخليج"، تغريدة جديدة لها على حسابها الرسمي على "تويتر"، مساء اليوم الأربعاء، أن المركبات المزودة بتقنية موبايل - أي ستقوم بجمع بيانات المدن الذكية لمساعدة البلديات وتعزيز السلامة على الطرق.

وشهد البيت الأبيض في العاصمة الأمريكية واشنطن، يوم 15 سبتمبر/ أيلول، توقيع اتفاقيتي سلام بين الإمارات وإسرائيل، والبحرين وإسرائيل.

وأقام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حفلا لتوقيع الاتفاقيتين، بحضور وفود من الإمارات برئاسة عبد الله بن زايد، والبحرين برئاسة وزير الخارجية عبد اللطيف الزياني، فيما يرأس الوفد الإسرائيلي رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو.

وأكد الرئيس الأمريكي أن هذا الاتفاق هو أول اتفاق سلام مع إسرائيل ودول عربية بعد أكثر من ربع قرن، مضيفا أن الكثير من الدول سوف تتبع هذا الاتفاق.