شكرا لقرائتكم خبر عن مستشار رئيس البرلمان الليبى يعلن تشكيل لجنة مشتركة تتولى مهمة الأمن فى سرت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد فتحي المريمي، مستشار رئيس البرلمان الليبي، تشكيل لجنة مشتركة من الجيش والشرطة ستتولى مهمة الأمن في سرت، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية الحدث منذ قليل.

وأضاف مستشار رئيس البرلمان اللبيبى، أنه سيتم تشكيل لجنة مشتركة من الأقاليم الثلاثة تتولى مهمة الأمن وحماية السلطة الجديدة في سرت.

وفى وقت سابق رحب المستشار عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبى بما تم الاتفاق عليه في الاجتماع التشاورى لعدد من الأطراف الليبية بمدينة مونترو السويسرية، الذى عقد في الفترة من السابع إلى التاسع من سبتمبر الجارى، بحضور مبعوثة الأمم المتحدة لدى ليبيا ستيفاني وليامز، بغية الوصول إلى خارطة طريق تمهد لانعقاد جلسات حوار جنيف للحل الشامل في ليبيا.

وأكد رئيس البرلمان الليبى ، أن يتولى كل إقليم من أقاليم ليبيا الثلاثة على حدة، اختيار ممثله في المجلس الرئاسي الليبى المكون من رئيس ونائبين عبر مجمعات انتخابية.

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