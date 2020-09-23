شكرا لقرائتكم خبر عن المرصد السورى يؤكد قصف الفصائل الإرهابية لشمال حلب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المرصد السوري، أن الفصائل الإرهابية تقصف شمال حلب، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق كشف تقرير للجنة ​الأمم المتحدة​ "​الإسكوا​" وجامعة "سانت أندروز"، عن خسائر اقتصادية فادحة تفوق 442 مليار دولار تكبدتها سوريا جراء الحرب، بحلول نهاية العام الثامن من النزاع، وذكر التقرير وفقا لقناة "روسيا اليوم" الإخبارية، اليوم الأربعاء، إلى أن 3 ملايين من الأطفال السوريين تقريبا خارج المدارس في العام الدراسي 2017/ 2018، فيما يحتاج 11.7 مليون شخص إلى أشكال مختلفة من المساعدة الإنسانية .

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وأضاف التقرير الذي يحمل عنوان ""​سوريا​: بعد ثماني سنوات من الحرب"، أن الوضع في سوريا ينذر بتفكك النسيج الاجتماعي وتدهور حاد في التنمية البشرية، فقد انخفض ترتيب سوريا من مجموعة البلدان ذات التنمية البشرية المتوسطة إلى مجموعة البلدان ذات التنمية البشرية المنخفضة.