شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد الأوروبي يقدم نحو 43,2 مليون يورو للاجئين الفلسطينيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - جدد الاتحاد الأوروبي التزامه بدعم اللاجئين الفلسطينين الذين يعيشون في لبنان والأردن، من خلال مساهمات بلغ إجمالها نحو 43,2 مليون يورو.



ودعم الاتحاد لاجئي فلسطين الذين يعيشون في لبنان من خلال مساهمة قدرها 30.6 مليون يورو من الصندوق الائتماني الإقليمي للاتحاد الأوروبي، كما دعم العمل الذي تقوم به وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى (أونروا) بتقديم مساهمة بقيمة 12.6 مليون يورو لدعم لاجئي فلسطين القادمين من سوريا في الأردن، بحسب ما أوردته وكالة أنباء "آكي" الإيطالية.



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وقالت الأونروا في بيان: "تأتي هذه المساهمة تماشياً مع نداء الوكالة الطارئ بشأن الأزمة الإقليمية السورية لعام 2020 والأهداف الاستراتيجية للنداء العاجل للاستجابة لفيروس كوفيد-19".



وأضافت: "اللاجئون الفلسطينيون هم من بين أكثر المتضررين من النزاع في سوريا والذي دخل عامه العاشر، فهم ما يزالون يواجهون مخاطر كبيرة في حين تبقى الاحتياجات كبيرة لأولئك الذين يعيشون في أماكن إقامتهم الأساسية خلال نزوحهم داخل سوريا أو في البلدان المجاورة".



وتابعت أن "أكثر من 27 ألف لاجئ فلسطيني في سوريا فروا إلى لبنان بسبب النزاع المستمر في سوريا .. إن المساهمة السخية من الاتحاد الأوروبي تمكن الوكالة من تقديم الخدمات الأساسية للاجئين الفلسطينيين من سوريا في لبنان، بما في ذلك الحماية والتعليم والرعاية الصحية".