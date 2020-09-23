شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس الجزائرى: نرفض التدخلات الخارجية التى تعد مساسا بسيادة ليبيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الرئيس الجزائرى، عبد المجيد تبون، إننا نعمل مع الأطراف الليبية لدعم حل سياسي ينهي الأزمة الليبية، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وأضاف الرئيس الجزائري: نرفض التدخلات الخارجية التي تعد مساسا بسيادة ليبيا.

وقبلها ذكرت قناة العربية في خبر عاجل لها منذ قليل، أن اجتماع جنيف حول ليبيا يعقد منتصف أكتوبر المقبل، موضحة أن الاجتماع يهدف إلى إعادة تشكيل المجلس الرئاسى الليبى.

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وفى وقت سابق أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا، عن رفع حالة القوة القاهرة فى ميناء الزويتينة النفطي في شرق البلاد بعد إجراء تقييم أمنى للوضع في الميناء والحقول المتصلة به.

وسمحت المؤسسة أيضا باستئناف العمليات في مينائي الحريقة والبريقة في أعقاب إغلاق استمر ثمانية أشهر لمعظم المنشآت النفطية في ليبيا.

وقالت المؤسسة التي تديرها الدولة في بيان إنها تعكف على تقييم الوضع الأمني في مواني وحقول نفطية أخرى.