- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم خبر عن توقعات طقس الخميس.. رياح نشطة وغبار على 5 مناطق والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس ليوم غد الخميس بمشيئة الله، تقلبات جوية بعدة مناطق.
وتتمثل الحالة الجوية، في رياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الرياض، القصيم، المدينة المنورة، مكة الكرمة، الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية، كذلك على الطريق الواصل ما بين جدة – جازان”.
وشملت التوقعات، أن تكون السماء غائمة جزئيا قد تتخللها سحب رعدية على أجزاء من مرتفعات جازان، عسير.
كانت هذه تفاصيل خبر توقعات طقس الخميس.. رياح نشطة وغبار على 5 مناطق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.