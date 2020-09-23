شكرا لقرائتكم خبر عن توقعات طقس الخميس.. رياح نشطة وغبار على 5 مناطق والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس ليوم غد الخميس بمشيئة الله، تقلبات جوية بعدة مناطق.

وتتمثل الحالة الجوية، في رياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الرياض، القصيم، المدينة المنورة، مكة الكرمة، الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية، كذلك على الطريق الواصل ما بين جدة – جازان”.

وشملت التوقعات، أن تكون السماء غائمة جزئيا قد تتخللها سحب رعدية على أجزاء من مرتفعات جازان، عسير.

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