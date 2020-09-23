- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر شركة أمريكية تعلن بدء المرحلة الثالثة من التجارب السريرية للقاح كورونا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 23 سبتمبر 2020
متابعات_ الخليج 365
أعلنت شركة صناعة الأدوية الأمريكية "جونسون آند جونسون"، الأربعاء، المرحلة الثالثة من التجارب السريرية للقاح ضد فيروس كورونا الخاص بها.
وقالت الشركة، في بيان، إنها تعلن اليوم إطلاق المرحلة الثالثة من دراسة دولية رئيسية لمرشح لقاح "كوفيد-19".
وأوضحت أنه سيشارك في الدراسة نحو 60 ألف متطوع من 8 دول، وسيتم اختيار المشاركين بشكل عشوائي لتلقي جرعة من اللقاح المحتمل أو دواء وهمي، وفقا لتفاصيل التجربة، والتي ستحدد ما إذا كان اللقاح آمنا وفعالا.
وفي حال أثبت اللقاح فعاليته وأمانه ستكون الدفعات الأولى متاحة للاعتماد في عام 2021.
يذكر أن شركة "جونسون آند جونسون" هي رابع شركة أدوية مدعومة من قبل برنامج لقاح كوفيد-19 التابع لإدارة ترامب، للدخول في اختبارات المرحلة المتأخرة.
كانت هذه تفاصيل خبر شركة أمريكية تعلن بدء المرحلة الثالثة من التجارب السريرية للقاح كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.