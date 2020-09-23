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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر «فيسبوك» تحذف حسابات صينية تدخلت في السياسات الآسيوية والأميركية والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 23 سبتمبر 2020
متابعات_ الخليج 365
قالت شركة فيسبوك إنها حذفت شبكة من الحسابات الصينية الوهمية كانت تتدخل في السياسات الآسيوية والأميركية ومنها حسابات نشرت مواد تدعم الرئيس الأميركي دونالد ترامب وأخرى تعارضه.
وأضافت شركة التواصل الاجتماعي أمس الثلاثاء أنها أوقفت 155 حساباً على منصتها الرئيسية إلى جانب ستة حسابات على إنستغرام.
وقالت فيسبوك إن الحسابات المهتمة بالشأن الأميركي كان لها عدد أقل من المتابعين ونشرت محتوى يؤازر طرفي الانتخابات الأميركية التي ستجرى في الثالث من نوفمبر.
وقال ناثانيال جلايشر مدير سياسة الأمن الإلكتروني في فيسبوك إن الحذف كان الأول الذي تقوم به الشركة لحسابات مقرها الصين على أساس التدخل في شؤون خارجية لها أي صلة بالسياسة الأميركية. لكنه أوضح أن الحسابات والمجموعات المهتمة بالشأن الأميركي تهدف فيما يبدو بشكل أساسي إلى حشد جمهور.
وأضاف «حجم المحتوى منخفض جداً ومن الصعب جداً تقييم هدفهم».
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