أشار النمروش، خلال لقاء مع السفير الألماني في ليبيا أوليڤر أوفتشا، إلى أن الوزارة منفتحة للتعاون مع كل من يمد يد العون، وتتطلع إلى فتح آفاق التعاون مع ألمانيا في مجالات التدريب والدعم اللوجستي، وفق موقع "ليبيا الاحرار" المحلي.
كما تطرق الجانبان خلال الاجتماع إلى الأوضاع الراهنة في البلاد ومساعى ألمانيا لإيجاد موقف ورؤية موحدين للاتحاد الأوروبي حول ليبيا.
هذا وأعلن النمروش في وقت سابق، استمرار الوزارة في دعمها اللامحدود لغرفة عمليات سرت الجفرة، وذلك أثناء استقباله عددا من قادة المحاور بالغرفة، لافتا إلى تسخير كافة الإمكانيات لمساندتهم والوقوف معهم حتى تحقيق النصر على المعتدين.
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وأوضح أن مباحثاتهم متواصلة مع الجانب التركي، مشيرا إلى تجهيز أول مركز تدريب في ضواحي العاصمة، وأن الأولوية في بناء الجيش ستكون حسب المعايير الدولية للقوة المساندة الشابة، التي شاركت في الدفاع عن طرابلس.
هذا وتشهد ليبيا انقساما حادا في مؤسسات الدولة، بين الشرق الذي يديره مجلس النواب والجيش الوطني بقيادة المشير خليفة حفتر، والقسم الغربي من البلاد الذي يديره المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني برئاسة فائز السراج، والتي تدعمها تركيا وقطر في حين يحظى الجيش الوطني الليبي بدعم من مصر والإمارات العربية المتحدة.
كانت هذه تفاصيل خبر وزير دفاع "الوفاق": عازمون على بناء جيش حقيقي قادر على حماية ليبيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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